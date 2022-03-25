Легкая атлетика. Марафон. Рим-2022: что ждать, где смотреть

В воскресенье, 27 марта, в Риме пройдет первый престижный легкоатлетический марафон сезона в Европе, имеющий золотой лейбл World Athletics. Забег на дистанцию 42 км 195 метров по улицам Вечного города является одним из старейших на континенте: впервые он состоялся 2 апреля 1906 года. Самым знаковым марафоном в столице Италии остается прошедший 10 сентября 1960 года в рамках Олимпийских игр.

В тот день легендарный эфиопский бегун Абебе Бикила вписал свое имя в историю: он одержал победу, преодолев всю дистанцию босиком. Пятьдесят лет спустя Сирадж Гена за 300 метров до финиша снял обувь, чтобы почтить память своего великого соотечественника. Не менее успешно выступали и спортсменки из Эфиопии: Фирехивот Дадо (2009-2011) и Туса Рахма (2016-2018) побеждали в Риме по три раза подряд. При этом, в 2021 году и у мужчин, и у женщин первые места заняли представители другой африканской страны — Кении — Клемент Лангат и Перис Джироно.

В этом году на право разорвать финишную ленту у Колизея претендуют тридцать бегунов-марафонцев элитной группы у мужчин и одиннадцать — у женщин. Состав участников чрезвычайно конкурентный и ровный, ведь основная цель, которую преследовали организаторы при подборе атлетов — потенциально лучшее время в истории трассы.

У мужчин пятеро спортсменов в карьере бежали марафонскую дистанцию быстрее 2 часов 7 минут (рекорд соревнований в Риме установлен в 2009 году и составляет 2 часа 7 минут 18 секунд). Главный фаворит соревнований — 29-летний марокканец Отман Эль-Гумри. В прошлом сезоне он трижды финишировал на марафонской дистанции: в апреле 2021 года установил личный рекорд (2:06.18) в Сиене, в августе на олимпийском марафоне Игр-2020 в Токио занял девятое место, а в ноябре финишировал вторым в Барселоне (2:06.30).

В числе главных соперников Эль-Гумри на трассе в Риме будут кениец Эрнест Нгено, а также трио Бекеле из Эфиопии. Фикре Бекеле в 2019 году побеждал на марафоне во Франкфурте и установил личный рекорд в Сеуле — 2:06.27, однако с тех пор ни разу завершить 42-километровую дистанцию не сумел. Абрахам Гирма Бекеле и вовсе лучший результат в карьере (2:06.48) показал в 2012 году, а на старт не выходил с 2019-го. Ветеран Берга Берхану Бекеле (ему в апреле исполнится 41 год) выбрал чрезвычайно любопытную схему подготовки: 20 марта он пробежал марафон в Лос-Анджелесе с третьим результатом. Успеет ли возрастной спортсмен добраться до столицы Италии из-за океана и полноценно восстановиться — большой вопрос.

Три бегуньи из Эфиопии имеют самые быстрые заявочные результаты: Зинаш Меконнен (2:24.55), Йешимат Тадессе Бифа (2:26.18) и Селамавит Гетнет Цегав (2:27.56). Однако, помимо гражданства и высоких личных рекордов всех их объединяет еще одно обстоятельство: отсутствие в последние два сезона значимых достижений.

В условиях, когда неизвестны кондиции главных на бумаге претенденток на призовые места, возможны сюрпризы, в том числе от дебютанток марафонской дистанции. В числе самых сильных из таковых — кенийка Глэдис Джеруто Кипту, свой личный рекорд на полумарафоне установившая как раз в Италии (в Неаполе в 2020-м), а также 23-летняя марокканка Рахма Тахири, этой зимой успешно выступавшая в кроссовом беге.

Готовы бросить вызов профессионалам и любители: их на забег зарегистрировалось 11 тысяч!

Марафон в Риме-2022. Расписание трансляций

по московскому времени

27 марта, воскресенье

Начало в 10:30

В прямом эфире марафон в Риме-2022 можно будет посмотреть в приложении Diretta