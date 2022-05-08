Легкая атлетика. Марафон: результаты Праги-2022

В воскресенье, 8 мая, в одном из центров европейского туризма — Праге — прошел заключительный из престижных легкоатлетических марафонов весенней части сезона, отмеченных золотым лейблом World Athletics. Рекорды забега в столице Чехии, полноценно вернувшегося после двухлетней ковидной паузы (в 2021-м проводился только старт для элиты), остались в силе. У мужчин достижение держится с 2010 года, когда кениец Элиуд Киптануи преодолел 42 км 195 м за 2 часа 5 минут 39 секунд. Устоял и второй результат в истории Пражского марафона — 2:06.07 — лучшее в карьере время на марафоне двукратного призера Олимпийских игр (на дорожке и шоссе) Галена Раппа из США, показанное уже в эпоху кроссовок с карбоновой пластиной.

Чемпион Праги-2022 Ноберт Киген из Кении показал результат 2:07.54 — пробежать быстрее помешали отсутствие конкуренции и весеннее солнце, разогревшее брусчатку центра чешской столицы до 25 градусов (а старт и финиш забега проходили на знаменитой Староместской площади).

Сегодня был мой день. Я выиграл, это что-то невероятное. Я слегка волновался из-за того, что у меня не останется сил на финиш. Однако, я невероятно рад, что все сделал правильно. Очень люблю Прагу и обязательно вернусь сюда еще,

— прокомментировал итоги соревнований у мужчин кениец в интервью для официального сайта марафона.

Преимущество победителя, оторвавшегося от соперников после 30-го километра длинным ускорением, перед ближайшим преследователем — эфиопом Келкиле Волдарегаем — составило 36 секунд. Замкнул тройку соотечественник последнего Йитаял Зерихун.

Только тринадцати мужчинам удалось показать результат быстрее победительницы у женщин Бекелеч Борече. Эфиопская спортсменка держалась в группе лидеров до тех пор, пока обгоны были невозможны (самое главное «бутылочное горлышко» трассы находится на Карловом мосту), а затем, еще до экватора дистанции, вышла вперед пейсмейкеров и финишировала первой с гигантским отрывом 2 минуты 15 секунд. Итоговое время чемпионки — 2:22.56 — четвертое в истории по улицам чешской столицы. Быстрее пробежать дистанцию смогла чемпионка Европы на дистанции 10 000 м и рекордсменка пражского марафона Лона Сальпетер из Израиля в 2019-м (2:19.46), а также две кенийских спортсменки в 2011-м и 2017-м.

Я очень старалась. Хотела показать время еще лучше. Но все равно очень довольна результатом и счастлива победить здесь,

— подвела итог забега, в котором она улучшила личный рекорд почти на две минуты, Борече, ставшая четвертой в истории соревнований победительницей из Эфиопии.

Второй финишировала кенийская спортсменка Пьюрити Ченгвони. Только перед заключительной прямой (организаторы покрыли ее резиной со стадиона) она сумела обогнать Синтайеху Хайлемикаэль из Эфиопии. За пределами первой пятерки отрывы по итогам забега были внушительными. К примеру, финишировавшая лучшей из чешских бегуний Марсела Йоглова (седьмое место) уступила чемпионке шестнадцать с половиной минут.

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