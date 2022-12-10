В воскресенье, 11 декабря, в живописном парке Ла Мандриа неподалеку от Турина на севере Италии пройдет чемпионат Европы по легкоатлетическому кроссу 2022.

У мужчин на дистанции 10 км главный фаворит — 22-летний норвежец Якоб Ингебригтсен. Олимпийский чемпион на дистанции 1500 м на чемпионатах Европы по кроссу одержал пять побед подряд — с 2016 по 2019 год и в 2021-м (первые четыре — на молодежном уровне).

Если же Ингебригтсену удастся финишировать первым возле замка Ла Мандриа в это воскресенье, он станет третьим легкоатлетом в истории, которому удалось защитить титул. Ранее это достижение покорялось португальцу Паулу Герре (дважды: 1994,1995 и 1999, 2000) и украинцу Сергею Лебедю (феноменальные 5 побед подряд с 2001 по 2005).

Главные соперники Ингебригтсена — двукратный чемпион Европы (2016, 2019) Арас Кайя из Турции и уступивший ему в последнем случае итальянец Йемане Криппа, прекрасно знающий каждый участок трассы в Ла Мандриа.

У женщин Каролине Гровдаль выйдет на старт забега на 8 км в воскресенье в статусе чемпионки континента 2021. Норвежская спортсменка невероятно стабильна: в ее резюме рекордные восемь призовых мест на кроссовых чемпионатах Европы. Однако золото — лишь одно. Дело в том, что у Гровдаль есть принципиальная соперница — Ясемин Джан из Турции, одержавшая четыре победы подряд с 2016 по 2019 год. В этом году ожидается новый раунд противостояния двух суперзвезд кроссового бега. Также в отличной форме находятся спорстменки из Германии Констанц Клостерхалфен (чемпионка Европы 2022 на дистанции 5000 м) и Алина Ре (бронза кроссового чемпионата 2021).