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Легкая атлетика. Чемпионат Европы по кроссу 2022: что ждать и где смотреть

Якоб Ингебригтсен и другие звезды примут участие в соревнованиях 10 декабря

2 мин автор Леонид Мужикбаев
Jakob INGEBRIGTSEN
disciplineЛегкая атлетика
GettyImages-1358604849
(Фото © GETTY IMAGES)

В воскресенье, 11 декабря, в живописном парке Ла Мандриа неподалеку от Турина на севере Италии пройдет чемпионат Европы по легкоатлетическому кроссу 2022.

У мужчин на дистанции 10 км главный фаворит — 22-летний норвежец Якоб Ингебригтсен. Олимпийский чемпион на дистанции 1500 м на чемпионатах Европы по кроссу одержал пять побед подряд — с 2016 по 2019 год и в 2021-м (первые четыре — на молодежном уровне).

Если же Ингебригтсену удастся финишировать первым возле замка Ла Мандриа в это воскресенье, он станет третьим легкоатлетом в истории, которому удалось защитить титул. Ранее это достижение покорялось португальцу Паулу Герре (дважды: 1994,1995 и 1999, 2000) и украинцу Сергею Лебедю (феноменальные 5 побед подряд с 2001 по 2005).

Главные соперники Ингебригтсена — двукратный чемпион Европы (2016, 2019) Арас Кайя из Турции и уступивший ему в последнем случае итальянец Йемане Криппа, прекрасно знающий каждый участок трассы в Ла Мандриа.

У женщин Каролине Гровдаль выйдет на старт забега на 8 км в воскресенье в статусе чемпионки континента 2021. Норвежская спортсменка невероятно стабильна: в ее резюме рекордные восемь призовых мест на кроссовых чемпионатах Европы. Однако золото — лишь одно. Дело в том, что у Гровдаль есть принципиальная соперница — Ясемин Джан из Турции, одержавшая четыре победы подряд с 2016 по 2019 год. В этом году ожидается новый раунд противостояния двух суперзвезд кроссового бега. Также в отличной форме находятся спорстменки из Германии Констанц Клостерхалфен (чемпионка Европы 2022 на дистанции 5000 м) и Алина Ре (бронза кроссового чемпионата 2021).

Чемпионат Европы по кроссу 2022. Ла Мандриа, Италия. Расписание соревнований

по московскому времени

11 декабря, воскресенье

12:30. Смешанная эстафета 4 по 1.5 км
14:33. Женщины. 8 км
15:10. Мужчины. 10 км

Стартовые протоколы

Где смотреть чемпионат Европы по кроссу 2022

В прямом эфире соревнования покажет канал All Athletics

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Jakob INGEBRIGTSENJakob INGEBRIGTSEN
Легкая атлетикаЛегкая атлетика

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