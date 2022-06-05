Легкая атлетика. Королева спринта Томпсон-Хера с рекордом побеждает на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Поздним вечером 5 июня в столице Марокко Рабате прошел четвертый в сезоне-2022 этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». В рамках соревнований сразу в трех дисциплинах были установлены рекорды стадиона.

Пятикратная олимпийская чемпионка Элейн Томпсон-Хера с огромным преимуществом победила на коронной дистанции 100 м. Время спортсменки из сборной Ямайки − 10.83. Быстрее в сезоне бежала только ее соотечественница Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. На дистанции 400 м с барьерами мировой рекордсмен из Норвегии Карстен Вархольм открыл сезон на открытом воздухе крайне неудачно − он не смог финишировать из-за травмы мышц задней поверхности бедра. Тем не менее, в забеге все равно состоялся рекорд. Быстрее малоизвестного Халлифы Россера из США (48.25) в Рабате не бежал никто.

Привел местную публику в экстаз чемпион Токио-2020 Суфиан Эль-Баккали. В заключительном виде программы − на дистанции 3000 м с препятствиями у мужчин он финишировал первым с лучшим результатом сезона в мире − 7:58.28. Серебряный призер Олимпийских игр Ламеча Гирма из Эфиопии вновь не смог ничего противопоставить финальному спурту марокканца.

Соотечественник Эль-Баккали Абдельлатиф Садики разбавил на пьедестале дистанции 1500 м компанию двоих тезок из Великобритании. Джек Уайтман оправдал статус фаворита и победил с более чем секундным запасом − 3:32.62 против 3:33.93 у Джека Хэйуорда.

В технических видах олимпийский чемпион Даниэль Столь из Швеции третий раз в сезоне уступил словенцу Кристиану Чеху. Новоиспеченный рекордсмен «Бриллиантовой лиги» вырвал победу последней попыткой, отправив снаряд на 69 м 68 см. В прыжках с шестом у женщин удача также была не на стороне обладательниц олимпийского золота. Чемпионка Токио-2020 Кэти Нэджиотт (США) не сумела перелететь планку на стартовой высоте, а первенствовавшая в Рио-2016 Екатерини Стефаниди (Греция) закончила соревнования на третьей позиции. Первую строчку итогового протокола заняла чемпионка мира в помещениях-2022 из США Сэнди Норрис (4.65 м), второй сенсационно стала дебютантка «Бриллиантовой лиги» Нина Кеннеди из Австралии.

В другом прыжковом секторе обладатель лучшего результата сезона в мире и мирового рекорда среди десятиборцев (8.45 м) − 22-летний швейцарец Зимон Эхаммер − с давлением не справился. В Рабате зачетной для него стала финальная попытка на 8.13. Однако этого результата хватило только для второго места. Олимпийский чемпион-2020 Мильтиадис Тентоглу из Греции уверенно победил с полетом на 8.27.

Без сенсаций закончились соревнования у женщин в прыжках в высоту. Первые две позиции заняли спортсменки из Украины: лидеру сезона Ярославе Магучих хватило 1.96 для второго подряд в рамках Лиги триумфа, удачно выступавшая в прошлом сезоне Ирина Геращенко закончила соревнования второй. Вице-чемпионка Игр в Токио Никола Олислагерс (Австралия) оформила первый подиум в сезоне.

Прямую трансляцию всех этапов «Бриллиантовой лиги»-2022 смотрите на официальном канале

Расписание всех этапов

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях