Победный дубль Норвегии на чемпионате континента по кроссовому бегу второй год подряд
В воскресенье, 11 декабря, в живописном парке Ла Мандриа неподалеку от Турина на севере Италии прошел чемпионат Европы по легкоатлетическому кроссу 2022. Норвежец Якоб Ингебригтсен и его соотечественница Каролине Гровдаль сумели защитить титулы сильнейших на континенте, добытые в 2021 году в Дублине. В командном зачете (итоговый результат определялся по наименьшей сумме мест трех лучших спортсменов и спортсменок) первенствовали сборная Франции у мужчин и сборная Германии у женщин.
У женщин с самого старта вышла вперед Констанц Клостерхалфен из Германии. Чемпионка Европы 2022 на дистанции 5000 м задавала темп на относительно ровных участках, но тратила много сил из-за не самой рациональной техники бега в подъем и под уклон. В итоге, на заключительном спуске Клостерхалфен обогнала на четыре секунды державшаяся всю гонку неподалеку Каролине Гровдаль (все остальные соперницы отстали от тандема лидеров значительно раньше).
Опытнейшая норвежка блестяще реализовала свои сильные качества и выиграла рекордную девятую медаль чемпионатов Европы по кроссу (две из них — в 2021 и 2022-м — золотые). Клостерхалфен довольствовалась личным серебром и триумфом в командном зачете. Его Бундестим принесла фантастическая сумма мест — 9: Алина Ре повторила прошлогодний результат и финишировала третьей, Ханна Кляйн уступила менее секунды и осталась четвертой.
У мужчин главный фаворит — 22-летний норвежец Якоб Ингебригтсен на протяжении пяти кругов из шести аккуратно работал в группе. Несколько попыток оторваться от олимпийского чемпиона на дистанции 1500 м предпринял бронзовый призер чемпионата Европы по кроссу 2021 Йемане Криппа из Италии, однако успехом они не увенчались. Ингебригтсен вышел вперед на заключительном длинном подъеме и плавно добавил скорость — буквально за 100 метров вопрос о победителе забега был снят. Норвежец финишировал с комфортным девятисекундным преимуществом и стал первым с 2005 года легкоатлетом, которому удалось стать быстрейшим кроссменом Старого света два года подряд.
Криппа, потративший силы на дистанции на финише, остался без медали — он только четвертый. Впереди Эмил Кэйрисс из Великобритании (у него серебро) и Исаак Кимели из Бельгии. В командном зачете борьба получилась очень плотной, и вновь в проигравших оказался Криппа: Италия стала второй, отстав от Франции на один балл!
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