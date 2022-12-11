Выбор языка
English Français Deutsch Italiano Português Español 日本語 العربية 中文 हिन्दी 한국어 Русский

Легкая атлетика. Ингебригтсен и Гровдаль побеждают на чемпионате Европы по кроссу 2022

Победный дубль Норвегии на чемпионате континента по кроссовому бегу второй год подряд

2 мин автор Леонид Мужикбаев
Jakob INGEBRIGTSEN
disciplineЛегкая атлетика
2022-12-11T125931Z_1665184079_MT1SIPA000OWP5YG_RTRMADP_3_SIPA-USA
(Фото © JASPER JACOBS/Belga)

В воскресенье, 11 декабря, в живописном парке Ла Мандриа неподалеку от Турина на севере Италии прошел чемпионат Европы по легкоатлетическому кроссу 2022. Норвежец Якоб Ингебригтсен и его соотечественница Каролине Гровдаль сумели защитить титулы сильнейших на континенте, добытые в 2021 году в Дублине. В командном зачете (итоговый результат определялся по наименьшей сумме мест трех лучших спортсменов и спортсменок) первенствовали сборная Франции у мужчин и сборная Германии у женщин.

Женщины. 8 км

У женщин с самого старта вышла вперед Констанц Клостерхалфен из Германии. Чемпионка Европы 2022 на дистанции 5000 м задавала темп на относительно ровных участках, но тратила много сил из-за не самой рациональной техники бега в подъем и под уклон. В итоге, на заключительном спуске Клостерхалфен обогнала на четыре секунды державшаяся всю гонку неподалеку Каролине Гровдаль (все остальные соперницы отстали от тандема лидеров значительно раньше).

Опытнейшая норвежка блестяще реализовала свои сильные качества и выиграла рекордную девятую медаль чемпионатов Европы по кроссу (две из них — в 2021 и 2022-м — золотые). Клостерхалфен довольствовалась личным серебром и триумфом в командном зачете. Его Бундестим принесла фантастическая сумма мест — 9: Алина Ре повторила прошлогодний результат и финишировала третьей, Ханна Кляйн уступила менее секунды и осталась четвертой.

Мужчины. 10 км

У мужчин главный фаворит — 22-летний норвежец Якоб Ингебригтсен на протяжении пяти кругов из шести аккуратно работал в группе. Несколько попыток оторваться от олимпийского чемпиона на дистанции 1500 м предпринял бронзовый призер чемпионата Европы по кроссу 2021 Йемане Криппа из Италии, однако успехом они не увенчались. Ингебригтсен вышел вперед на заключительном длинном подъеме и плавно добавил скорость — буквально за 100 метров вопрос о победителе забега был снят. Норвежец финишировал с комфортным девятисекундным преимуществом и стал первым с 2005 года легкоатлетом, которому удалось стать быстрейшим кроссменом Старого света два года подряд.

Криппа, потративший силы на дистанции на финише, остался без медали — он только четвертый. Впереди Эмил Кэйрисс из Великобритании (у него серебро) и Исаак Кимели из Бельгии. В командном зачете борьба получилась очень плотной, и вновь в проигравших оказался Криппа: Италия стала второй, отстав от Франции на один балл!

Чемпионат Европы по кроссу 2022. Ла Мандриа, Италия. Результаты

📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях

Добавить это в ваше избранное
Jakob INGEBRIGTSENJakob INGEBRIGTSEN
Легкая атлетикаЛегкая атлетика

Похожий контент

Легкая атлетика. Дюплантис и Маклафлин-Леврон – лучшие атлеты 2022 года
Легкая атлетика. Чемпионат Европы – 2022: золотой дубль Ингебригтсена и другие итоги четвертого дня
Легкая атлетика. Ингебригтсен, Томпсон и Хассан побеждают в Юджине
Миг славы | Токио-2020: Легкая атлетика, бег на 1500 м - Ингебригтсен (NOR)
Больше от
Jakob INGEBRIGTSEN
disciplineЛегкая атлетика

You May Like