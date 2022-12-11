В воскресенье, 11 декабря, в живописном парке Ла Мандриа неподалеку от Турина на севере Италии прошел чемпионат Европы по легкоатлетическому кроссу 2022. Норвежец Якоб Ингебригтсен и его соотечественница Каролине Гровдаль сумели защитить титулы сильнейших на континенте, добытые в 2021 году в Дублине. В командном зачете (итоговый результат определялся по наименьшей сумме мест трех лучших спортсменов и спортсменок) первенствовали сборная Франции у мужчин и сборная Германии у женщин.

Женщины. 8 км

У женщин с самого старта вышла вперед Констанц Клостерхалфен из Германии. Чемпионка Европы 2022 на дистанции 5000 м задавала темп на относительно ровных участках, но тратила много сил из-за не самой рациональной техники бега в подъем и под уклон. В итоге, на заключительном спуске Клостерхалфен обогнала на четыре секунды державшаяся всю гонку неподалеку Каролине Гровдаль (все остальные соперницы отстали от тандема лидеров значительно раньше).

Опытнейшая норвежка блестяще реализовала свои сильные качества и выиграла рекордную девятую медаль чемпионатов Европы по кроссу (две из них — в 2021 и 2022-м — золотые). Клостерхалфен довольствовалась личным серебром и триумфом в командном зачете. Его Бундестим принесла фантастическая сумма мест — 9: Алина Ре повторила прошлогодний результат и финишировала третьей, Ханна Кляйн уступила менее секунды и осталась четвертой.