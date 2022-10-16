Легкая атлетика. Дюплантис или Кипчоге: кто станет «атлетом 2022 года»? 

По десять номинантов у мужчин и женщин назвала Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) в списке претендентов на звание лучшего атлета 2022 года. В шорт-листе у мужчин явные фавориты в борьбе за этот титул – шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и кенийский марафонец Элиуд Кипчоге. У женщин на титул лучшей легкоатлетки 2022 года претендует украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

Номинанты

Полный список номинантов от World Athletics таков.

Мужчины:

Кристиан Чех (Словения, метание диска), Алисон Дос Сантос (Бразилия, бег на 400 метров с барьерами), Мондо Дюплантис (Швеция, прыжок с шестом), Суфьян Эль-Баккали (Марокко, бег на 3000 метров с препятствиями), Грант Ноллоуэй (США, бег на 110 метров с барьерами), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег на 1500 метров и на 5000 метров), Элиуд Кипчоге (Кения, марафон), Ноа Лайлс (США, бег на 200 метров), Андерсон Питерс (Гренада, метание копья), Педро Пичардо (Португалия, тройной прыжок).

Женщины

Тоби Амусан (Нигерия, бег на 100 метров с барьерами), Чейз Или (США, толкание ядра), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, бег на 100 метров), Кимберли Гарсия (спортивная ходьба на 20 и 35 километров), Шерика Джексон (Ямайка, бег на 200 метров), Фаит Кипьегон (Кения, бег на 1500 метров), Ярослава Магучих (Украина, прыжок в высоту), Сидни Маклафлин (США, бег на 400 метров с барьерами), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок).

Фавориты

Главными претендентами на титул лучшего легкоатлета 2022 года у мужчин являются Мондо Дюплантис и Элиуд Кипчоге. Шведский прыгун с шестом трижды в течение этого года улучшал мировой рекорд, причем в третий раз сделал это 24 июля, прыгнув на 6 метров 21 сантиметр и поставив таким образом эффектную точку всего чемпионата мира-2022 в Орегоне.

Кипчоге установил в этом году историческое достижение, став первым спортсменом в истории, который смог пробежать марафонскую дистанцию быстрее двух часов. Правда, его результат, показанный 12 октября в Вене (1 час 59 минут 40,2 секунды), официально не стал мировым рекордом, так как был показан на соревновании, проводившемся не под эгидой World Athletics. Однако и нынешнее официальное мировое достижение (2:01,09) было также установлено Кипчоге в 2022 году – на Берлинском марафоне 25 сентября.

У женщин назвать фаворитов сложнее, хотя два мировых рекорда, установленные в 2022 году Сидни Маклафлин в беге на 400 метров с барьерами, позволяют назвать именно ее одной из главных претенденток на титул. Особенно если учесть, что невероятный результат 50,68 секунды был показан ею в финале чемпионата мира-2022 в Орегоне, что всегда придает мировому достижению особый вес. При этом шансы на почетное звание есть практически у каждой спортсменки из списка Топ-10, в том числе и у украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих.

Процедура

Определение лучших легкоатлетов 2022 года будет проходить по сложной двухступенчатой процедуре. До 31 октября проходит голосование членов Совета World Athletics, представителей легкоатлетической семьи и болельщиков. Первые две категории будут голосовать по электронной почте, а любители легкой атлетики смогут отдать свой голос за выбранного атлета через социальные сети World Athletics.

В понедельник, 31 октября, это голосование завершится, и по его итогам будет определена пятерка финалистов у мужчин и у женщин. Именно среди них и определят «атлетов 2022 года», имена которых будут названы в начале декабря.