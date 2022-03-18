Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях-2022: итоги первого дня

В первый день чемпионата мира по легкой атлетике в помещениях, проходящего в Белграде с 18 по 20 марта, состоялись шесть финалов. Первыми за медали на арене многофункционального спортивного комплекса «Штарк Арена» соревновались мужчины в тройном прыжке — только этот вид был вынесен в утреннюю программу. Тем не менее, на остроте борьбы за победу это обстоятельство не сказалось: уже в первой попытке двукратный чемпион мира среди юниоров Лазаро Мартинес, представляющий сборную Кубы, улетел на 17 м 62 см — лучший результат сезона в мире. Его экс-соотечественник — чемпион Токио-2020 Педро Пичардо последовательно дважды обновлял рекорд своей новой родины — Португалии, но его лучшей попытки на 17.46 хватило только для серебряной медали. Чемпион мира-2018 Уилл Клэй из США остался четвертым — на 2 сантиметра его превзошел соотечественник — Дональд Скотт.

В самом энергозатратном виде соревновательной программы — пятиборье у женщин — победу одержала бельгийка, соотечественница двукратной олимпийской чемпионки в семиборье (Рио-2016 и Токио-2020) Нафи Тиам 25-летняя Ноор Видтс. Вице-чемпионка Европы в помещениях-2021 выиграла четыре вида из пяти — только в прыжках в высоту сильнее была Адрианна Шулек. Польская многоборка, до этого попадавшая в призы только на соревнованиях молодежного и юниорского уровней, выиграла свою первую взрослую медаль — серебро чемпионата мира. Кенделл Уильямс из США вырвалась из замкнутого круга пятых мест: на Олимпиаде в Токио, чемпионате мира в Дохе и чемпионате мира в залах в Орегоне она останавливалась в двух шагах от пьедестала. Даже девятого времени из десяти оставшихся участниц на дистанции 800 м — заключительном виде программы пятиборья на арене, ей хватило, чтобы удержать третью позицию. Чемпионка мира-2018 (а тогда чемпионат мира в помещениях проводился в предыдущий раз) Катарина Джонсон-Томпсон снялась после неудачных выступлений в первых четырех дисциплинах.

Мильтиадис Тентоглу (Греция) стал единственным олимпийским чемпионом, сумевшим одержать победу в первый день чемпионата мира в помещениях-2022 Фото © 2022 Getty Images

В толкании ядра у женщин сразу две спортсменки сумели отправить снаряд за гроссмейстерскую отметку в 20 метров: чемпионка Европы Ауриол Донгмо из Португалии с лучшим результатом сезона в мире (20.43) одержала победу, второе место с рекордом Америки (20.21) у Чейз Или из США. До этого лучшим достижением в карьере последней была победа на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае в 2019 году. Третье место у чемпионки Европы до 23 лет-2021 Джессики Схилдер из сборной Нидерландов.

На самой длинной дистанции 3000 м Элинор Пуррье-Сент-Пьер из США (8:42.04) сумела разбавить эфиопскую компанию Лемлем Хайлу (8:41.82) и Эджгайеху Тайе (8:42.23). На самой короткой же (60 м) без медали осталась одна из главных претенденток на победу — Эва Свобода из Польши. Сразу четыре спортсменки показали одинаковое время — 7.04 с, в фотофинишной лотерее за бронзу больше всех повезло Мэрибет Сент-Прайс из США. Свобода осталась на четвертом месте, а олимпийские чемпионки-2020 в эстафете Брайана Уильямс и Шэрика Джонсон из сборной Ямайки заняли пятое и шестое места соответственно. Победу одержала с лучшим результатом сезона в мире (6.96) Муджинга Камбунджи из Швейцарии. Три сотых ей уступила Микайя Бриско из США.

В заключительном виде программы — прыжках в длину у мужчин — снова состоялась дуэль Мильтиадиса Тентоглу и Тобиаса Монтлера. Олимпийский чемпион-2020 из Греции оказался сильнее: его полету в песок на 8.55 м шведский оппонент смог противопоставить только национальный рекорд (8.38). Чесвилл Лоусон (ЮАР) и Джэррион Лоусон (США) также смогли прыгнуть дальше, чем на 8 метров, однако до медали не добрались. Чемпион мира-2016 и бронзовый призер предыдущего чемпионата мира в помещениях-2018 Маркиз Дэнди из США показал лучший результат сезона (8.27) и застолбил третью позицию.