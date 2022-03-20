Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях-2022: итоги второго дня

Во второй соревновательный день чемпионата мира-2022 по легкой атлетике в закрытых помещениях, продолжающегося в Белграде, были разыграны 10 комплектов медалей. Центральным видом дня стал спринтерский финал на дистанции 60 метров у мужчин. С лучшим результатом мирового сезона (6.41) золотую медаль завоевал представитель Италии Ламонт Марселл Джейкобс. Такое же время у серебряного призера Кристиана Коулмена из США, и судьбу первого места определил лишь фотофиниш. Бронза в этой престижной дисциплине – еще у одного американца у Мэрвина Брэйси (6.44).

А первые медалистки дня определились еще в утренней сессии в соревнованиях прыгуний в высоту. С результатом 2 метра 02 сантиметра чемпионкой мира стала представительница Украины Ярослава Могучих. Серебро у австралийки Элеанор Паттерсон (2.00), бронза – у Надежды Дубовицкой из Казахстана (1.98). Высоту 2.00 Могучих преодолела лишь с третьей попытки, и в этот момент она по попыткам уступала Паттерсон. Решающим оказался первый же прыжок украинской спортсменки на 2.02. Паттерсон не смогла взять ни эту высоту, ни высоту 2.04, на которую вынуждена была перенести две свои заключительные попытки.

В женских прыжках с шестом золото чемпионата мира с результатом 4.80 завоевала американка Санди Моррис. Серебро и бронзу с одинаковым результатом 4.75 завоевали, соответственно, ее соотечественница Кэти Нажотт и Тина Шутей из Словении.

Первым финалом беговой программы дня на дорожке белградской «Штарк Арены» стал мужской забег на 800 метров. С результатом 1.46,20 золотую медаль в этой дисциплине выиграл испанец Мариано Гарсия. 15 сотых проиграл ему в финишном створе Ноа Кибет из Кении, завоевавший серебряную медаль. На третьем месте – Брюс Хоппел из США (1.46,51).

Развязка финала на дистанции 400 метров Фото © www.starsport.rs

В толкании ядра у мужчин все решилось уже в первой попытке. Райан Краузер из сборной США сразу же установил ориентир – 22 метра 44 сантиметра. Однако вскоре бразилец Дарлан Романи превзошел и его, и рекорд чемпионатов мира, отправив снаряд на 22.53. Больше никому приблизиться к этим результатам не удалось. В итоге золото у Романи, серебро у Краузера, а бронзовым призером стал новозеландец Томас Уолш (22.31).

Победой двукратной олимпийской медалистки Шаун Миллер-Уибо с Багамских островов завершился женский финал на дистанции 400 метров. Она показала результат 50,31 и на 26 сотых секунды опередила Фемке Бол из Нидерландов, завоевавшую серебряную медаль. Бронза – у Стефани-Энн Макферсон с Ямайки (50,79). У мужчин в этой дисциплине все решилось в самом финишном створе, и чемпионом мира стал представитель Тринидада и Тобаго Джерим Ричардс (время 45,00 стало рекордом чемпионатов мира), всего на 5 сотых опередивший американца Трэвора Бэсситта. Бронзовая медаль – у Карла Бенгстрема из Швеции (45,33).

В семиборье у мужчин чемпионом мира стал Дэмиан Уорнер из Канады, набравший 6489 очков. Он шел первым на протяжении всего турнира, но после относительной неудачи в предпоследнем виде (канадец показал всего 4.80 в прыжках с шестом) уступил лидерство Симону Эхаммеру из Швейцарии. Однако в беге на 1000 метров Уорнер оказался намного быстрее швейцарца, и это позволило ему все-таки вернуть себе первое место. У Эхаммера – серебро (6363), а бронзовую награду завоевал Эшли Молони из Австралии (6344).

На дистанции 1500 у женщин весь пьедестал заняли представительницы Эфиопии: золото – у Гудаф Цегаи (3.57,19), серебро – у Аксумавит Эмбайе (4.02,29), бронза – у Хирут Мешеша (4.03,39).

Финал в барьерном спринте у женщин выиграла француженка Сирена Самба-Майела, преодолевшая 60 метров за 7.78. На втором месте – Девинн Чарльтон с Багамских островов (7,81), на третьем – Габриэль Каннингэм из США (7,87).

После двух соревновательных дней медальную таблицу чемпионата мира возглавляет Эфиопия – единственная сборная, в активе которой уже есть две золотые медали.