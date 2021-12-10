Легкая атлетика. Чемпионат Европы по кроссу: что ждать и где смотреть

В это воскресенье (12 декабря) в Дублине состоится самый статусный старт легкоатлетического межсезонья — чемпионат Европы по кроссу. Забеги по пересеченной местности традиционно популярны у спортсменов поздней осенью — это одновременно и перезагрузка организма после соревнований на жестких поверхностях, и подготовка к стартам в манеже. В Ирландии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах и Испании кроссы — массовое явление: в них принимают участие тысячи спортсменов, как профессионалов, так и любителей. Вполне закономерно, что эти страны заявили для участия в чемпионате Европы самые сильные по составу команды. Всего в Дублине в это воскресенье выйдут на старт 613 легкоатлетов (318 мужчин и 295 женщин): в их числе будет и 9 нейтральных атлетов из России — они выступят в пяти категориях из семи (мужчины, женщины, девушки до 23 лет, девушки до 20 лет, юноши до 20 лет).

В забеге у мужчин на дистанции 10 км собрался максимально сильный состав: главным фаворитом считается самый юный участник — 21-летний Якоб Ингебригтсен из Норвегии. В этом году Якоб стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 м с европейским рекордом. Кроссовое резюме у него тоже солидное: четыре континентальных титула в категории до 20 лет подряд. В тени младшего брата остается Филип Ингебригтсен: в 2018 году он побеждал на чемпионате Европы по кроссу среди взрослых. Если у норвежцев найдется еще один сильный участник, они вполне могут претендовать и на командный пьедестал: в этом году по регламенту в зачет идут три лучших результата.

Во взрослую категорию также перешел француз Джимми Грессье: на молодежном уровне он запомнился яркими финишными рывками, имиджем с неизменной кепкой козырьком назад, а также серией побед. В кроссовом сезоне-2021 Грессье не проигрывал, так что его шансы котируются достаточно высоко. Тройка действующих призеров европейского чемпионата также приедет в Дублин, однако к числу явных фаворитов они не относятся: и швейцарец Жульен Вандерс, и итальянец Йеманеберхам Криппа, и турок Арас Кайя (ранее известный как Амос Кибиток — один из участников российской программы по натурализации кенийцев) провели довольно блеклый сезон. На победу в командном зачете будут претендовать сборные Великобритании, Бельгии и Испании (шансы последних наиболее высоки: в составе пиренейской сборной стартуют два призера кроссовой Европы, а также сильнейший бегун страны по пересеченной местности этого сезона).

Нейтральных атлетов из России в забеге на 10 км двое, и это, пожалуй самые медийные персонажи среди профессиональных бегунов в стране. Ринас Ахмадеев в 2018 и 2019 годах был близок к тому, чтобы выйти на топовый европейский уровень (в финале континентального чемпионата на дистанции 5000 м он опережал вышеупомянутого швейцарца Вандерса, а также выигрывал престижную серию шоссейных стартов в Европе). В дальнейшем стайеру из Татарстана мешали травмы: из-за них скомканным получился и олимпийский сезон. С одной стороны, Ахмадеев установил два личных рекорда (оба в начале года), с другой — дважды получал повреждения, причем последнее в ноябре. Лучшее достижение Ринаса на чемпионатах Европы по кроссу — 16-е место в 2019 году. Повторение этого результата станет для него невероятным успехом. Второй участник — Степан Киселев, и вовсе специализируется на марафоне (дважды был чемпионом страны, а в этом году финишировал вторым). Киселев получил статус нейтрального атлета в тот момент, когда уже планировал заканчивать сезон, однако сумел перестроить план подготовки и набрать скорость за два месяца до чемпионата.

У женщин на дистанции 8 км выступят Анна Тропина, Дина Александрова и Наталья Леонтьева. В этой компании выделяется Тропина: она выполнила олимпийский норматив на дистанции 3000 м с препятствиями, а также успешно выступала в августе-сентябре на международных стадионных соревнованиях. У юношей в категории до 20 лет (дистанция 6 км) побежит Кирилл Митрофанов, у девушек по U-23 на аналогичной дистанции — Лилия Мендаева, а у юниорок (до 20 лет) на 4 км выйдут на старт Ульяна Андреева и Анна Минуллина.

Полный состав участников чемпионата Европы по кроссу-2021 смотрите по ссылке

Чемпионат Европы по кроссу. Дублин (Ирландия). 12 декабря 2021 г. Расписание

по московскому времени

12 декабря, воскресенье

Юноши до 20 лет. 6 км. Начало в 13:00

Девушки до 20 лет. 4 км. Начало в 13:28

Юноши до 23 лет. 8 км. Начало в 13:50

Девушки до 23 лет. 6 км. Начало в 14:23

Смешанная эстафета (4 по 1500 м). Начало в 15:21

Мужчины. 10 км. Начало в 16:13

Женщины. 8 км. Начало в 16:53

Прямая трансляция чемпионата Европы по кроссу-2021 доступна на официальном сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

В записи забеги можно будет посмотреть на канале «Матч! Арена» в 20:40