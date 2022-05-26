Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига»-2022. Юджин: что ждать, где смотреть

В субботу, 28 мая, в Юджине (США) пройдет третий этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги»-2022. Эти соревнования — настоящая классика «Королевы спорта». Они проводятся с 1975 года в память о знаменитом бегуне на средние и длинные дистанции Стиве Префонтейне. Самая престижная дисциплина — одна миля (1609 м) у мужчин носит имя его тренера Билла Бауэрмана и традиционно собирает сильнейший состав участников.

В этом году на стадионе «Хейвард-филд» (в июле он станет главным спортивным объектом чемпионата мира по легкой атлетике-2022) вновь сойдутся принципиальные соперники — чемпион Токио-2020 на дистанции 1500 м Якоб Ингебригтсен из Норвегии и чемпион мира-2019 Тимоти Черуйот из Кении. Однако главным фаворитом будет соотечественник последнего — Абель Кипсанг, финишировавший первым на первых двух этапах Лиги.

Достоен олимпийского финала и заявочный лист у женщин на дистанции 100 м: королева олимпийского спринта и вторая быстрейшая спортсменка в истории Элейн Томпсон-Хера (Ямайка), победительница этапа в Бирмингеме Дина Эшер-Смит (Великобритания), чемпионка мира-2022 на 60 м Муджинга Камбуджи (Швейцария) и призер чемпионата мира Мари-Жозе Та Лу (Кот-д’Ивуар). На дистанции вдвое длиннее главная звезда — трехкратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Хотя ямайская «Карманная ракета» является обладательницей быстрейшего времени в сезоне на стометровке, на 200 м она пока далека от рекордных скоростей. У мужчин спринт также собрал всех лучших: чемпионы мира и Олимпийских игр устроят проверку на стометровке «новому Болту» из США — 18-летнему Эрриону Найтону.

В технических видах бриллиантов мировой легкой атлетики на Prefontaine Classic-2022 не меньше. В метании диска у женщин двукратная олимпийская чемпионка Сандра Перкович из Хорватии попытается доказать, что ее эпоха не закончилась, и взять реванш у Вэлари Оллман. Чемпионка Токио-2020 из США шаг за шагом приближается к достижениям балканской легенды и регулярно ее побеждает.

В прыжках с шестом у мужчин мировой рекордсмен Арман Дюплантис в Юджине откроет летний сезон (в Дохе из-за погодных условий сделать это не удалось). В соперниках у шведского вундеркинда живая легенда из Франции Рено Лавиллени, а также КейСи Лайтфут и Крис Нильсен из США. Оба американских атлета в карьере перелетали шестиметровую высоту и готовы продвинуть свои личные рекорды.

Американской публике интереснее всего дуэль местных здоровяков Джо Ковача и Райана Краузера в толкании ядра. Эти двое не отдают никому первые два места на Играх на протяжении двух олимпийских циклов. Правда оба раза золото досталось Краузеру, а Ковач был сильнее только на чемпионате мира в Дохе.

Легкая атлетика. Бриллиантовая лига-2022. Третий этап. Prefontaine Classic. Юджин, США. Расписание

по московскому времени

28 мая, суббота

22:20. Женщины. Прыжки в высоту

22:33. Женщины. Прыжки в длину

22:56. Мужчины. Прыжки с шестом

23:04. Мужчины. 400 м с барьерами

23:10. Мужчины. 5000 м

23:33. Женщины. 100 м

23:38. Женщины. Метание диска

23:49. Женщины. 1500 м

29 мая, воскресенье

00:01. Мужчины. 400 м

00:04. Мужчины. Толкание ядра

00:06. Женщины. 800 м

00:14. Женщины. 3000 м с препятствиями

00:39. Мужчины. Миля (1609 м)

00:52. Мужчины. 100 м

Прямую трансляцию всех этапов «Бриллиантовой лиги»-2022 смотрите на официальном канале

Расписание всех этапов

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