Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига»-2022. Второй этап. Бирмингем: что ждать и где смотреть

Второй этап самой престижной легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» (Diamond League) пройдет 21 мая 2022 года в Бирмингеме и соберет по-настоящему звездный состав. Достаточно сказать, что в заявке – сразу девять олимпийских чемпионов, включая Элейн Томпсон-Хера, Андре де Грасса и Кэти Наджиотт.

Естественно, стометровки у мужчин и женщин по традиции привлекают особое внимание. У мужчин многие видят фаворитом даже не де Грасса, а Трэйвона Бромелла, который обычно хорош в начальной фазе сезона, и в 2022 году уже имеет 9,92. Любопытно будет посмотреть и на экс-чемпиона мира Йохана Блейка, а также на Джером Блейка, бежавшего в нынешнем сезоне 100 метров ровно за 10 секунд. У женщин пятикратная олимпийская чемпионка Томпсон-Хера, показывавшая этой весной 10,89 и 10,93, выглядит явным фаворитом, хотя ту же Шэрику Джексон также нельзя списывать со счетов.

В прыжках с шестом претенденткой № 1 выглядит чемпионка Токио Наджиотт, сильны и другие чемпионы Игр-2020 - Малайка Михамбо (в прыжках в длину) и Даниэль Столь и Валари Оллман (оба - в метании диска). Но соперницы и соперники у них весьма серьезные. В частности, у Наджиотт – лидер сезона (4,72) Сэнди Моррис и Катерина Стефаниди, а у Михамбо – Ивана Вулета (в девичестве Спанович), выигравшая чемпионат мира 2022 года в помещении с прыжком на 7,06. Михамбо и Вулета открывают летний сезон как раз в Бирмингеме, причем Ивана в очном противостоянии ведет со счетом 9:6. Справиться с Оллман будет сложнее, в прошлом месяце в Сан-Диего она установила новый личный рекорд (71,46), так что находится в прекрасной форме.

Интересно также посмотреть на одного из двух олимпийских чемпионов Токио в прыжках в высоту Джанмарко Тамбери. Правда, в Дохе на первом этапе «Бриллиантовой лиги» он ограничился скромным результатом 2,20. Так что фаворитом, пожалуй, будет победитель этапа в Дохе У Сан Хек, покоривший 2,33 и обыгравший самого Мутаза Баршима.

Ивана Вулета прекрасно проявила себя на домашнем ЧМ-2022 в помещениях в Белграде Фото © Getty Images

Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Второй этап. Diamond League Meeting. Бирмингем, Великобритания. Расписание

время начала соревнований - московское

21 мая, суббота

Женщины. Метание диска. Начало в 15:21

Мужчины. Прыжки в высоту. Начало в 15:24

Женщины. Прыжки с шестом. Начало в 15:47

Женщины. 400 м с барьерами. Начало в 16:04

Женщины. 1500 м. Начало в 16:17

Женщины. Прыжки в длину. Начало в 16:25

Мужчины. 100 м. Начало в 16:29

Мужчины. 800 м. Начало в 16:37

Женщины. 100 м. Начало 16:46

Мужчины. Метание диска. Начало в 16:53

Мужчины. 400 м. Начало в 16:55

Женщины. 5000 м. Начало в 17:03

Мужчины. 1500 м. Начало в 17:28

Мужчины. 110 м с барьерами. Начало в 17:41

Женщины. 800 м. Начало в 17:51

Прямую трансляцию этапа «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме смотрите на официальном канале

Расписание всех этапов

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