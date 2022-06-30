Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига» 2022. Стокгольм: видео и результаты

В четверг, 30 июня, в Стокгольме прошел последний перед чемпионатом мира — 2022 этап самой престижной серии легкоатлетических соревнований — «Бриллиантовой лиги». Своеобразный пролог главного события года в мире «Королевы спорта» удался на славу: полные трибуны стадиона, идеальная погода, неожиданные результаты, поражения фаворитов и мировой рекорд.

Прыжки с шестом: Дюплантис — с четырьмя рекордами

Главный хедлайнер события и кумир шведских болельщиков — олимпийский чемпион-2020 Арман Дюплантис устроил феноменальное прыжковое шоу. Для победы 22-летнему шведу хватило 6.03 (вторым по попыткам стал вице-чемпион Токио-2020 Крис Нильсен из США, третьим — jобладатель олимпийского рекорда Тиаго Браз из Бразилии). Затем Дюплантис попросил установить планку на высоту 6.16 — выше на открытом воздухе не прыгал никто — и со второй попытки ее перелетел. Это мировой рекорд, рекорд Швеции, личный рекорд, рекорд соревнований и рекорд «Бриллиантовой лиги».

Метание копья. Олимпийский чемпион с личным рекордом только второй

Нирадж Чопра из Индии, чья победа в Токио-2020 стала сенсацией, к чемпионату мира вышел на пик формы. В Стокгольме он первой же попыткой установил личный рекорд и рекорд страны — 89.94. Для победы этого результата не хватило: Андерсон Питерс из Гренады в третьем круге ответил рекордом соревнований — 90.31. Предпоследним броском ворвался в тройку Юлиан Вебер из Германии — 89.08.

Прыжки в длину. Олимпийская чемпионка мимо тройки

Чемпионка Токио-2020 Малайка Михамбо из Германии завершила соревнования только на пятой позиции. Все расклады поменяла пятая попытка: сначала вице-чемпионка мира Марина Бех-Романчук из Украины улетела на 6.76 (на 4 сантиметра дальше, чем спортсменка из Германии в лучшей попытке), затем на вторую позицию поднялась Хадди Санья из Швеции (6.74).

Уже после этого стало ясно, что Михамбо останется без награды — ее к тому моменту опережала еще и Агате де Соуза из Сан-Томе и Принсипи, а по новому правилу Лиги шестую попытку выполняет только тройка лидеров. Однако и это было еще не все — Лоррен Юджен из Великобритании, располагавшаяся на седьмом месте, исполнила лучший свой прыжок в сезоне на 6.81 м и вышла в лидеры. Заключительный раунд ничего не изменил.

Метание диска: удачный дебют Алекны и очередная победа Чеха

Олимпийский чемпион-2020 Даниэль Столь перед чемпионатом мира не сумел справиться с грузом ожиданий болельщиков на домашней арене. Стоило шведскому дискоболу собраться в предпоследней попытке и отправить снаряд на 67.57 (на тот момент второй результат), как его Немезида — Кристиан Чех — ответил броском на 70.02. Словенец в четвертый раз в сезоне побеждает Столя и подходит к чемпионату мира в статусе главного фаворита.

Стоит отметить также удачный «бриллиантовый» дебют Миколаса Алекны. Сын двукратного олимпийского чемпиона из Литвы в четырех попытках посылал диск за 67 м, а в одной — самой первой на 69.81. Результат пошел в зачет и принес 19-летнему атлету второе место.

Спринт: Бол в погоне за Маклафлин, Дос Сантос — за Бенджамином

Звезды дистанции 400 м с барьерами — вице-чемпионка Токио-2020 Фемке Бол из Нидерландов и бронзовый призер Игр-2020 Алисон Дос Сантос из Бразилии в Стокгольме были вне конкуренции и продемонстрировали, что готовы к борьбе за золото чемпионата мира.

У женщин в Юджине это будет сделать сложнее — там выступит Сидни Маклафлин, 25 июня на чемпионате США установившая мировой рекорд — 51.41. На его фоне рекорд «Бриллиантовой лиги», установленный Бол в Стокгольме — 52.27, кажется не таким уж быстрым.

У мужчин в отсутствие травмированного Карстена Вархольма Дос Сантос — безоговорочно лучший барьерист сезона. В столице Швеции бразилец бежал в отрыве от соперников и выиграл почти полторы секунды у второго места! Результат Алисона — 46.80 — лучший в сезоне и в истории соревнований. Его главный соперник — обладатель второго времени в истории Рэй Бенджамин на чемпионате США бежал существенно медленнее — 47.04.

3000 м. Беженец побеждает мирового рекордсмена

Только напротив фамилии одного из 11 финишировавших участников забега на 7.5 кругов не было отметки о каком-либо достижении в итоговом протоколе. Стоит отметить Луиса Грихалву — рекорд Гватемалы теперь составляет очень солидные 7:38.67. Однако занявший шестое место латиноамериканец остался в тени главного героя дня и победителя.

Дело в том, что победу с лучшим результатом сезона в мире и личным рекордом — 7:29.48 одержал 23-летний представитель Команды Беженцев Домник Локиньомо Лобалу. Уроженец Южного Судана, проживающий в Швейцарии, на финише опередил мирового рекордсмена на полумарафонской дистанции и бронзового призера Токио-2020 на 10 000 м Джейкоба Киплимо из Уганды.

Все этапы «Бриллиантовой лиги» доступны в прямом эфире на официальном канале и на «Беларусь 5»

Расписание всех этапов

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