Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига» 2022. Стокгольм: что ждать, где смотреть

В четверг, 30 июня, в Стокгольме пройдет последний перед чемпионатом мира — 2022 этап самой престижной серии легкоатлетических соревнований — «Бриллиантовой лиги». В столице Швеции выступят суперзвезды «Королевы спорта»: сразу в семи видах программы заявлены олимпийские чемпионы-2020.

Прыжки с шестом: Дюплантис отрепетирует чемпионат мира

Главный хедлайнер события и кумир шведских болельщиков — мировой рекордсмен Арман Дюплантис — до сих пор не имеет в своей коллекции трофеев золотой медали чемпионата мира. В Стокгольме перед домашней публикой у него будет возможность протестировать форму в компании всех главных соперников в борьбе за недостающий титул. Конкуренцию Дюплантису составят вице-чемпион Токио-2020 Кристофер Нильсен из США, экс-мировой рекордсмен Рено Лавиллени из Франции, олимпийский чемпион-2016 и рекордсмен Игр Тиаго Браз из Бразилии, а также два открытия сезона: бельгиец Бен Брудерс (победитель этапа в Париже 18 июня) и норвежец Пол Хауген Лиллефосс (установил в 2022-м рекорд страны — 5.86 м).

Метание диска: Столь, Чех или Алекна?

Олимпийский чемпион из Швеции Даниэль Столь в сезоне — 2022 наконец встретил достойного соперника. Словенец Кристиан Чех нанес скандинавскому дискоболу несколько болезненных поражений. Однако яркая дуэль еще и логично привела к росту результатов: каждый раз для победы в противостоянии необходимо было отправлять снаряд на рекордное расстояние. В результате Столь лидирует в сезоне, а Чех ведет по личным встречам. В борьбу за призовое место попытаются вмешаться вечный второй номер шведской команды Симон Петтерссон, а также сын двукратного олимпийского чемпиона из Литвы Миколас Алекна.

Олимпийский чемпион Даниэль Столь в сезоне — 2022 регулярно уступает словенцу Кристиану Чеху. Новый раунд противостояния пройдет на домашней для Столя арене в Стокгольме 30 июня Фото © 2022 Getty Images

Спринт: Джейкобс в погоне за временем Керли, Эшер-Смит и Камбунджи ориентируются на Джексон

Олимпийский чемпион-2020 Марсель Джейкобс из Италии впервые в сезоне выступит на этапе «Бриллиантовой лиги». До чемпионата мира осталось совсем немного времени, а лучшим его результатом на стометровке в 2022-м остаются скромные 10.06. Причиной слабой формы Джейкобса являются травмы. Зимой он выиграл чемпионат мира в помещении на дистанции 60 м, а затем больше лечился, чем соревновался. Стокгольм станет маркером готовности итальянца к Орегону. Если в столице Швеции олимпийский чемпион не сможет пробежать из 10 секунд в компании с середняками Джимми Вико, Акани Симбине и Рисом Прескодом, то говорить о борьбе за медали на мировом уровне с Фредом Керли (а на чемпионате США он установил ориентир для всех — 9.76) не стоит и думать.

У женщин на дистанции 200 м похожая ситуация. Шерика Джексон на чемпионате Ямайки не только обогнала олимпийскую чемпионку Элейн Томпсон-Хера, но и показала третье время в истории — фантастические 21.55! В европейском спринте таких скоростей нет. Чемпионка мира Дина Эшер-Смит из Великобритании в сезоне бежала за 22.27, а рекордсменка Швейцарии Муджинга Камбунджи за 22.18. Эти две спортсменки и будут главными претендентками на победу в Стокгольме.

В барьерном спринте у женщин на дистанции 100 м вновь встретятся олимпийская чемпионка из Пуэрто-Рико Джасмин Камачо-Куинн и чемпионка мира Ниа Али из США. У мужчин на дистанции 400 м в отсутствие травмированного Карстена Вархольма конкуренцию бронзовому призеру Олимпийских игр Алисону Дос Сантосу из Бразилии составит опытнейший Расмус Мяги из Эстонии (больше в заявке быстрее 48 секунд в сезоне никто не бежал).

Малайка Михамбо из Германии подходит к соревнованиям в Стокгольме в статусе олимпийской чемпионки и лидера сезона Фото © 2022 Getty Images

Прыжки в длину. Михамбо, Вулета, Бех-Романчук: будет ли результат за семь метров

Соперницами чемпионки Токио-2020 Малайки Михамбо из Германии на этапе в Стокгольме станут вице-чемпионка мира Марина Бех-Романчук из Украины, призер Игр в Рио Ивана Вулета из Сербии, а также одна из сильнейших спортсменок сезона Эсе Бруме из Нигерии.

Метание копья. Чопра против всего мира

Нирадж Чопра из Индии, чья победа на Играх стала сенсацией, в этом сезоне не показывает далеких бросков, однако даже с лучшим результатом 89.30 м продолжает побеждать. Так, на двух турнирах ему удавалось опередить Андерсона Питерса из Гренады, в 2022-м отправлявшего копье на 93.07. В Стокгольме помимо этих спортсменов на статус фаворита претендуют Оливер Хеландер из Финляндии (недавно установил личный рекорд — 89.83) и серебряный призер Игр Якуб Вадлейх из Чехии (90.88 в сезоне).

Прыжки в высоту. Магучих и возможный украинский подиум

В прыжках в высоту у женщин в сезоне безоговорочно лидирует Ярослава Магучих из Украины. Однако и на остальные призовые места на этапах Лиги как правило претендуют соотечественницы вице-чемпионки Токио-2020: в отличной форме Ирина Геращенко и серебряный призер чемпионата мира-2017 Юлия Левченко. Разбавить украинское трио в Стокгольме попытаются Надежда Дубовицкая из Казахстана (третье место на Prefontaine Classic) и Елена Валлортигара из Италии (1.98 в сезоне).

Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Восьмой этап. Стокгольм, Швеция. Расписание

время начала соревнований — московское

30 июня, четверг

18:47. Женщины. Толкание ядра

20:22. Мужчины. Метание копья

20:26. Женщины. Прыжок в высоту

20:45. Мужчины. Прыжки с шестом

21:04. Женщины. 400 м с барьерами

21:15. Мужчины. 100 м

21:25. Женщины. Прыжки в длину

21:29. Женщины. 800 м

21:39. Мужчины. 3000 м

21:53. Мужчины. Метание диска

21:57. Женщины. 100 м с барьерами

22:07. Женщины. 3000 м с препятствиями

22:28. Мужчины. 400 м с барьерами

22:40. Женщины. 200 м

22:51. Мужчины. 800 м

Прямую трансляцию этапа «Бриллиантовой лиги» в Париже смотрите на официальном канале и на «Беларусь 5»

Расписание всех этапов

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