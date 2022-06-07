Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига» 2022. Рим: что ждать и где смотреть

Пятый этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» - знаменитый турнир Golden Gala Pietro Mennea - пройдет 9 июня 2022 года в Риме. В предстартовой заявке этих престижнейших соревнований в столице Италии, посвященных легендарному бегуну на 200 метров Пьетро Меннеа, сразу 10 олимпийских чемпионов Игр в Токио в индивидуальных дисциплинах. Наибольший ажиотаж вызывает забег на 200 м у женщин, который соберет очень звездный состав. Олимпийская чемпионка Токио на этой дистанции Элейн Томпсон-Хера, само собой, считается главным фаворитом на этой дистанции, пусть в нынешнем сезоне отдает предпочтение стометровке. Трехкратная чемпионка Игр-2020 в нынешнем году уже бежала дистанцию 100 м за 10,79, а на днях в Рабате показала 10,83. Олимпийская чемпионка в беге на 400 м Шона Миллер-Уйбо, в свою очередь, в беге на круг в нынешнем сезоне выбегала из 50 секунд. Также в заявке легендарная Эллисон Феликс, Дина Эшер-Смит и Шерика Джексон.

Естественно, большой интерес вызывает выступление двукратной олимпийской чемпионки Токио Атинг Му на ее коронной дистанции 800 м. Му, которой 8 июня исполняется только 20 лет, впервые в нынешнем сезоне выступит на международном старте, а ее главной соперницей станет лидер сезона, 20-летняя Кили Ходжкинсон, завоевавшая в Токио серебро.

Крайне интересное сражение намечается на 5000 м у мужчин, где выступят такие звезды как олимпийский чемпион Токио на «десятке» Селемон Берега, двукратный чемпион мира на «пятерке» Мухтар Эдрис и рекордсмен мира на данной дистанции Бериху Арегави. На 400 м с барьерами на победу с высоким результатом нацелена Фемке Бол. На стометровке у мужчин, к сожалению, не выйдет на старт из-за травмы двукратный чемпион Игр-2020 Ламонт Марселл Джейкобс, а фаворитом многие считают Фреда Керли. В прыжках с шестом у женщин набравшая прекрасную форму Сэнди Моррис вновь сразится с олимпийской чемпионкой Токио Кэти Наджиотт. В прыжках в длину у женщин многие ждут прыжка за семь метров от победительнице Игр в Токио Малайки Михамбо, а в прыжках в высоту у мужчин внимание публики будет приковано к олимпийскому чемпиона Джанмарко Тамбери, прибавившего после неудачного старта сезона.

Шона Миллер-Уйбо готова к борьбе на непрофильной дистанции Фото © www.starsport.rs

Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Пятый этап. Golden Gala Pietro Mennea. Рим, Италия. Расписание

время начала соревнований - московское

9 июня, четверг

Мужчины. Метание диска. Начало в 19:30

Мужчины. Толкание ядра. Начало в 20:15

Женщины. Прыжки с шестом. Начало в 20:35

Мужчины. Прыжки в высоту. Начало в 20:55

Женщины. 400 м с барьерами. Начало в 21:03

Мужчины. 400 м. Начало в 21:13

Женщины. 1500 м. Начало в 21:21

Женщины. Прыжки в длину. Начало в 21:38

Женщины. 800 м. Начало в 21:42

Мужчины. 3000 м с препятствиями. Начало в 21:51

Женщины. 200 м. Начало в 22:08

Мужчины. 5000 м. Начало в 22:15

Женщины. 100 м с барьерами. Начало в 22:37

Мужчины. 100 м. Начало в 22:52

Прямую трансляцию этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме смотрите на официальном канале

Расписание всех этапов

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