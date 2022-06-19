Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига» 2022. Результаты и видео лучших моментов этапа в Париже

Поздним субботним вечером 18 июня в Париже прошел седьмой в 2022 году этап самой престижной серии легкоатлетических соревнований — «Бриллиантовой лиги».

В невероятно жаркую погоду (35 градусов по Цельсию) удивительно высокие результаты показали мужчины-стайеры. На самой длинной из беговых дистанций в рамках Лиги — 5000 м — французский мастер кроссов Джимми Грессье выдержал высочайший темп звездных соперников и финишировал четвертым, установив личный рекорд (13:08.75) и выполнив норматив для отбора на чемпионат мира в Орегоне. Победу с фантастическими для такой погоды 12:56.19 одержал чемпион чемпион Токио-2020 на 10 000 м Селемон Барега из Эфиопии.

Самым резонансным и горячим с точки зрения эмоций получился забег на 800 м у мужчин. Чемпион мира-2017 на дистанции 800 м Пьер-Амбруаз Босс из Франции выполнил задачу-минимум — квалифицировался на чемпионат мира. Однако в центре внимания в беге на два круга оказался его менее звездный соотечественник Бенжамин Робер, на финише буквально растолкавший соперников руками и одержавший победу. Судьи сначала дисквалифицировали дерзкого атлета, однако спустя несколько часов вернули ему первую позицию. Забег получился быстрым: 1:43.75 у Робера, а Петер Бол из Австралии, ставший вторым, установил рекорд Океании (1:44.0).

На коротких дистанциях не сумел показать быстрого результата Девон Аллен. Обладатель третьего времени в истории на дистанции 110 м с барьерами (12.84) имел две возможности переписать мировой рекорд. Однако результаты оказались не самыми выдающимися: 13.20 в полуфинале и 13.16 в главном забеге. Час спустя барьерист из США (и будущий игрок НФЛ) мог наблюдать мастер-класс по тому, как стартовать, разгоняться и финишировать в исполнении Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Знаменитая ямайская «Карманная ракета» пролетела стометровку с повторением своего же лучшего результата сезона в мире — 10.67. Быстрее в Париже не бежал никто в истории.

В технических видах лидер мирового сезона Ярослава Магучих обновила собственный лучший результат года (2.00), в прыжках в высоту преодолев 2.01 со второй попытки. Дополнили исключительно украинский подиум Ирина Геращенко (1.98) и Юлия Левченко (1.95). Двукратная олимпийская чемпионка в многоборье Нафиссату Тиам из Бельгии стала только седьмой (1.92).

В метании диска очередной раунд противостояния олимпийских чемпионок завершился в пользу Вэлари Оллман из США, в четвертой попытке отправившей снаряд на 68.68 и установившей рекорд соревнований. Сандра Перкович из Хорватии выполнила лучший бросок в сезоне — 68.19.

Чем ближе чемпионат мира, тем увереннее выглядят опытные спортсменки и спортсмены. Справедливо это утверждение и в отношении Рено Лавиллени. Экс-рекордсмен мира в прыжках с шестом в Париже перелетел планку на солидной высоте 5.80 и только по попыткам уступил бельгийцу Бену Брудерсу. Для борьбы с Арманом Дюплантисом за мировой титул таких результатов недостаточно, однако для медали в Орегоне может и хватить.

Расписание всех этапов

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