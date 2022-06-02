Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига»-2022. Рабат: что ждать, где смотреть

В воскресенье, 5 июня, в столице Марокко Рабате пройдет четвертый в сезоне-2022 этап «Бриллиантовой лиги» – самой престижной серии легкоатлетических соревнований. Главная спортивная звезда в истории североафриканской страны и настоящая легенда «Королевы спорта» – действующий мировой рекордсмен на дистанциях 1500 м, 1 миля (1609 м) и 2000 м Хишам Эль-Геруж. Сильнейший легкоатлет Марокко нынешнего поколения – Суфиан Эль-Баккали – специалист на 3000 м с препятствиями. Соответственно, забеги на средние дистанции (800-3000 м) у мужчин – ключевые события этапа в Рабате.

Олимпийскому чемпиону Эль-Баккали предстоит уже ставшая классической дуэль с серебряным призером Токио-2020 Ламечей Гирмой. Счет в сезоне пока 1:0 в пользу марокканского стипльчезиста (он одержал победу на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в Катаре), однако с того забега эфиопский спортсмен успел набрать блестящую форму. В последний день мая Гирма установил рекорд (7:58.68) престижных соревнований «Золотая шиповка» в Остраве (Чехия) и первым среди всех спортсменов в сезоне разменял 8 минут. Не менее важным событием на дистанции 3000 м с препятствиями станет возвращение легенды – 37-летнего рекордсмена Европы Махиедина Мекхисси. Трижды поднимавшийся на олимпийский пьедестал (в 2008, 2012, 2016 годах) атлет из Франции из-за травм пропустил два с половиной года, а на любимой дистанции последний раз выступал в победном для себя финале континентального первенства в Берлине 9 августа 2018 года.

На дистанции 1500 м уроженец Марокко Мо Катир, представляющий Испанию, будет одним из тройки главных претендентов на победу. Обладателю десятого результата в истории в этой дисциплине будут противостоять кениец Абель Кипсанг, дважды в сезоне побеждавший на этапах Лиги, а также британец Джек Уайтман, чей личный рекорд быстрее 3 минут 30 секунд. Серебряный призер Олимпиады в Лондоне-2012 Найджел Амос из Ботсваны, обладатель медали аналогичного достоинства чемпионата мира-2019 Амель Тука из Боснии и марокканец Мостафа Смаили бросят вызов пятерке кенийцев на дистанции 800 м.

Также в Рабате состоится первый в сезоне старт на открытом воздухе олимпийского чемпиона и мирового рекордсмена на 400 м с барьерами Карстена Вархольма. В великом финале Токио-2020 норвежец стал первым атлетом в истории, пробежавшим эту дистанцию быстрее 46 секунд. Личные рекорды соперников в Марокко значительно медленнее, однако с учетом того, что форма Вархольма пока далека от оптимальной, угнаться за ним могут попытаться серебряный призер чемпионата Европы Расмус Мяги из Эстонии и призер Игр в Рио турецкий кубинец Ясмани Копелло.

В технических видах самый мощный состав удалось собрать организаторам в прыжках с шестом у женщин: олимпийская чемпионка-2020 Кэти Нэджиотт из США, чемпионка Рио-2016 Екатерини Стефаниди, победительница чемпионата мира в помещениях-2022 Сэнди Норрис (США) и бронзовый призер Токио Холли Брэдшоу (Великобритания). В другом прыжковом секторе – у женщин-высотниц заявлены обладательница лучшего результата сезона и победительница этапа в Юджине Ярослава Магучих (Украина), серебряный призер Игр-2020 из Австралии Никола Олислагерс (в девичестве Макдермотт) и проводящая лучший сезон в карьере Надежда Дубовицкая из Казахстана (призовые места на чемпионате мира в Белграде и дебютном этапе Лиги).

У мужчин олимпийский чемпион и чемпион мира в метании диска Даниэль Столь из Швеции в этом сезоне уже дважды проигрывал Кристиану Чеху. Новоиспеченный обладатель рекорда «Бриллиантовой лиги» (71.27) из Словении готов продолжить свою успешную серию и в Африке. В прыжках в длину швейцарский десятиборец Зимон Эхаммер 28 мая на соревнованиях в Гетцисе сенсационно показал лучший результат сезона в мире – 8.45 м. Этот результат позволил бы одержать победу на любых из последних четырех Олимпийских игр. В Рабате у 22-летнего Эхаммера будет шанс проверить себя в очной борьбе с чемпионом Токио-2020 Мильтиадисом Тентоглу из Греции.

Легкая атлетика. Бриллиантовая лига-2022. Четвертый этап. Рабат, Марокко. Расписание

по московскому времени

5 июня, воскресенье

20:00. Женщины. Прыжки в высоту

20:16. Мужчины. Прыжки в длину

20:45. Женщины. Прыжки с шестом

21:04. Женщины. 400 м

21:15. Мужчины. 1500 м

21:27. Женщины. 100 м

21:32. Мужчины. Метание диска

21:37. Мужчины. 800 м

21:43. Женщины. Тройной прыжок

21:45. Женщины. 1500 м

21:58. Мужчины. 200 м

22:07. Женщины. 3000 м

22:27. Мужчины. 400 м с барьерами

22:46. Мужчины. 3000 м с препятствиями

Прямую трансляцию всех этапов «Бриллиантовой лиги»-2022 смотрите на официальном канале

Расписание всех этапов

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