Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига» 2022. Париж: что ждать, где смотреть

В субботу, 18 июня, в Париже пройдет седьмой в 2022 году этап самой престижной серии легкоатлетических соревнований — «Бриллиантовой лиги». Главным событием вечера «Королевы спорта» по задумке организаторов должны стать соревнования у мужчин на дистанции 110 м с барьерами. У одного из хедлайнеров июня — показавшего на этапе Мирового континентального тура в Нью-Йорке 12 июня третье время в истории (12.84 с) Девона Аллена будет два шанса установить новый мировой рекорд. В полуфинальном забеге и в финале. В борьбе с атлетом из США, который этим летом перейдет из легкой атлетики в американский футбол, намерен показать лучший результат в карьере местный кумир Паскаль Мартино-Лагард. В этом сезоне рекордсмен Франции (12.95) отметился серебром чемпионата мира в помещениях на дистанции 60 м с барьерами, а на открытом стадионе выступит впервые как раз в Париже.

На самой длинной из беговых дистанций в рамках Лиги — 5000 м у мужчин — французскому мастеру кроссов Джимми Грессье подобрали самых быстрых из возможных соперников. На дорожку выйдут звездные эфиопы: чемпион Токио-2020 на 10 000 м Селемон Барега и чемпион мира Муктар Эдрис, а также сильнейшие стайеры Европы — Исаак Кимели (Бельгия) и Йемане Криппа (Италия). Цель Грессье — максимально долго продержаться в этом скоростном поезде и выполнить отборочный норматив на чемпионат мира-2022 — 13:09. В похожей ситуации находится и другая звезда французской легкой атлетики — чемпион мира-2017 на дистанции 800 м Пьер-Амбруаз Босс. Ни у него, ни у вице-чемпиона мира-2019 Амеля Туки (Босния и Герцеговина) путевки в Орегон еще нет, а значит, зрителей будет ожидать бег на время, а не тактические разборки.

У женщин самым интригующим событием будет бег на дистанции 400 м. В длинном спринте олимпийская чемпионка с Багамских Островов Шона Миллер-Уйбо выступит ориентиром для трио звездных польских эстафетчиц Наталия Качмарек/Юстина Свенти-Эрсетиц/Анна Келбасиньска. В составе команды 4 по 400 м эти спортсменки являются обладательницами множества медалей чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, а в противостоянии с Миллер-Уйбо способны улучшить личный рекорд. На закрывающей парижскую программу женской стометровке интриги не будет — слишком велика разница в классе между Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и ее соперницами. «Карманная ракета» с Ямайки побежит фактически против секундомера.

Двукратная олимпийская чемпионка в многоборье Нафи Тиам (Бельгия) в Париже будет состязаться в прыжках в высоту Фото © 2021 Getty Images

В технических видах наибольший интерес представляют выступления в прыжках в высоту у женщин. В Париже выступят лидер мирового сезона Ярослава Магучих (Украина), набирающая форму вице-чемпионка Токио-2020 Никола Олислагерс (Австралия), а также двукратная олимпийская чемпионка в легкоатлетическом многоборье Нафиссату Тиам (Бельгия), чей личный рекорд (2 м 2 см) является вторым среди всех участниц.

У мужчин в прыжках с шестом можно будет понаблюдать за сменой поколений во французской команде. Олимпийский чемпион-2012 и экс-рекордсмен мира Рено Лавиллени в этом сезоне уступает по лучшему результату своему соотечественнику Тибо Колле (преодолевал планку на высоте 5.82). Главными соперниками на пути к возможному первому триумфу на этапе Лиги для него станут олимпийский чемпион-2016 из Бразилии Тиаго Браз и установивший в этом году личный рекорд бельгиец Бен Брудерс (5.85).

Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Седьмой этап. Париж, Франция. Расписание

время начала соревнований — московское

18 июня, суббота

20:30. Женщины. Прыжки в высоту

21:09. Мужчины. Прыжки с шестом

21:15. Женщины. Метание диска

22:04. Женщины. 400 м

22:15. Мужчины. 200 м

22:18. Мужчины. Тройной прыжок

22:25. Женщины. 3000 м с препятствиями

22:42. Женщины. Метание копья

22:44. Мужчины. 110 м с барьерами. Финал

22:54. Мужчины. 800 м

23:05. Мужчины. 400 м

23:18. Женщины. 100 м с барьерами

23:29. Мужчины. 5000 м

23:53. Женщины. 100 м

Прямую трансляцию этапа «Бриллиантовой лиги» в Париже смотрите на официальном канале и на «Беларусь 5»

Расписание всех этапов

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