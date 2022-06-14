Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига» 2022. Осло: что ждать и где смотреть

Шестой этап легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» Bislett Games в Осло состоится 16 июня 2022 года с участием одной из главных звезд современной легкой атлетики – рекордсмена мира в прыжках с шестом Армана Дюплантиса. Каждый старт в исполнении Мондо – это шанс на новый мировой рекорд! Кроме того, мощный состав дополнят местный герой норвежец Якоб Ингебригтсен, Кили Ходжкинсон, Андре де Грасс и Фемке Бол. К сожалению, еще одна норвежская суперзвезда, мировой рекордсмен в беге на 400 м с барьерами Карстен Вархольм вынужден пропустить домашний турнир из-за травмы, полученной в начале июня на этапе в Рабате.

После своего знаменитого рекордного (6,20) прыжка на чемпионате мира в Белграде в помещениях Дюплантис на открытом воздухе пока демонстрирует относительно скромные по собственным меркам результаты. В Дохе на этапе «Бриллиантовой лиги» он победил с 6,02, в Юджине – выиграл с прыжком на 5,91, а на соревнованиях в Хенгело 6 июня первенствовал с 6,01. Но по мере приближения чемпионата мира 22-летний Арман наверняка должен прибавлять. Тем более, олимпийскому чемпиона Игр-2020 в Токио предстоит в Осло соперничать с очень сильными прыгунами, в частности, с Сэмом Кендриксом и Рено Лавиллени.

Шестовики будут по сути открывать соревнования в рамках «Бриллиантовой лиги» в Осло, а венчать их предстоит бегунам на средние дистанции. Понятно, что Норвегия ждет победы от олимпийского чемпиона на 1500 м Инебригтсена. Пусть забег на милю и чуть более продолжителен, именно Якоб с его классной дистанционной скоростью и быстрым финишем является главным фаворитом. Любопытно будет посмотреть на 400 м с барьерами у женщин на скорость Фемке Бол, установившей пару недель назад мировой рекорд в беге на 300 м с барьерами. Де Грасс поборется за победу на стометровке, пусть тот же Акани Симбине, да и другие спринтеры, могут составить ему серьезную конкуренцию. Ходжкинсон считается фаворитом на дистанции 800 м у женщин.

Якоб Ингебригтсен настроен на высокий результат в беге на милю Фото © Michael Steele

Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Шестой этап. Bislett Games. Осло, Норвегия. Расписание

время начала соревнований - московское

16 июня, четверг

Мужчины. Прыжки с шестом. Начало в 19:45

Женщины. 400 м с барьерами. Начало в 21:04

Мужчины. 400 м. Начало в 21:14

Мужчины. Прыжки в длину. Начало в 21:15

Женщины. 5000 м. Начало в 21:19

Мужчины. 100 м. Начало в 21:39

Женщины. 200 м. Начало в 21:44

Женщины. Метание диска. Начало в 21:48

Мужчины. 5000 м. Начало в 21:49

Мужчины. 110 м с барьерами. Начало в 22:13

Женщины. 800 м. Начало в 22:25

Мужчины. 400 м с барьерами. Начало в 22:38

Мужчины. Миля. Начало в 22:50

Прямую трансляцию этапа «Бриллиантовой лиги» в Осло смотрите на официальном канале и на "Беларусь 5"

Расписание всех этапов

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