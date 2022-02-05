Легенды объясняют: Максим Траньков помогает разобраться в фигурном катании

Фигурное катание – один из самых популярных зимних видов спорта и один из самых старых в олимпийской программе. В 2014 году Максим Траньков и его партнерша Татьяна Волосожар стали первыми фигуристами, выигравшими два золота на одной Олимпиаде (в парном катании и первом в истории командном турнире). С 2018 года Траньков тренирует спортивный дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Российский фигурист рассказал Olympics.com о своей карьере, сложностях его вида спорта, фаворитах Олимпиады-2022 в Пекине и многом другом.

Ниже приводится расшифровка интервью, слегка отредактированная для ясности и краткости.

Впервые оно было опубликовано 20 сентября 2021 года.

Olympics.com: С чего началась ваша любовь к фигурному катанию? Почему вы решили стать профессиональным спортсменом?

Максим Траньков: Мне было около трех лет, когда мои мама и старший брат решили привести меня на каток. Если говорить о любви к фигурному катанию, то, наверное, она пришла уже после того, как я закончил спортивную карьеру. Потому что до этого для меня это была либо работа, либо так складывалось, что без фигурного катания мне было бы сложнее двигаться по жизни, поэтому я продолжал заниматься. Но не могу сказать, что я был фанатом фигурного катания и очень любил то, чем я занимаюсь, скажем так.

OC: Что вас связывает с фигурным после окончания карьеры? Катаетесь ли вы до сих пор?

МТ: В нашей с супругой Татьяной Волосожар жизни было много ледовых шоу, к которым тоже нужно готовиться. И в 2018 году я стал тренером, хотя никогда не хотел им быть. Мои друзья по сборной очень просили помочь им. Карьера ребят подходит к концу, поэтому я сейчас сосредоточен не на своей жизни, а на жизни спортсменов. И это тоже тяжело, когда у тебя рождается второй ребенок. Фигурное катание для меня также присутствует на телевидении, где я являюсь комментатором и экспертом. Поэтому, если говорить о каких-то планах, то телевидение, конечно, мне гораздо более интересно, чем тренерская деятельность.

OC: Есть ли спортсмен, который вас вдохновляет или которого вы считаете легендой в вашем виде?

MT: В детстве у меня были кумиры. Многие говорят: «У меня нет кумиров, я сам такой». Но мне кажется это все-таки лукавство, потому что все равно каждый спортсмен берет с кого-то пример. Для меня это были Бережная и Сихарулидзе и Гордеева и Гриньков. Я до сих пор считаю, что это, наверное, две самые лучшие пары в истории.

OC: Если бы вам нужно было в нескольких словах объяснить кому-то, что такое фигурное катание, то что бы вы сказали?

MT: Что это некий сплав между спортом, тяжелыми физическими и координационным нагрузками, перегрузками даже где-то, и искусством. Мы очень близки к балету, танцу, музыке, костюмам.

Фигурное катание за 1 минуту

Основы: Одиночники или пары выступают на коньках на льду, исполняя короткую и произвольную программы, которые, в зависимости от дисциплины, могут включать вращения, прыжки, поддержки, выбросы, тодесы и другие элементы. Катание оценивается судьями. Медали даются по результатам двух программ.

Одиночники или пары выступают на коньках на льду, исполняя короткую и произвольную программы, которые, в зависимости от дисциплины, могут включать вращения, прыжки, поддержки, выбросы, тодесы и другие элементы. Катание оценивается судьями. Медали даются по результатам двух программ. Олимпийская история: Фигурное катание впервые было представлено на летних Олимпийских играх-1908 . С 1924 года этот вид спорта входит в программу зимних Игр. На Олимпиадах проходят соревнования в следующих дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание, танцы на льду, а также недавно появился командный турнир, впервые проведенный в 2014 году.

Фигурное катание . С 1924 года этот вид спорта входит в программу зимних Игр. На Олимпиадах проходят соревнования в следующих дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание, танцы на льду, а также недавно появился командный турнир, впервые проведенный в 2014 году. Страны-лидеры по олимпийским медалям: Россия (включая Советский Союз, Объединенную команду и Олимпийских атлетов из России) является самой успешной страной в фигурном катании, имея в своем активе 58 медалей. У США 51 медаль, а у Канады – 29 медалей.

Россия (включая Советский Союз, Объединенную команду и Олимпийских атлетов из России) является самой успешной страной в фигурном катании, имея в своем активе 58 медалей. У США 51 медаль, а у Канады – 29 медалей. Лидеры по количеству медалей среди спортсменов: Канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир, выступавшие в танцах на льду, являются самыми титулованными фигуристами в мире (3 золота и 2 серебра). Йиллис Графстрем (3 золота и серебро) из Швеции и Евгений Плющенко (2 золота и 2 серебра) из России имеют по четыре медали каждый.

OC: Что вы любите больше всего в фигурном катании и что в нем самое сложное?

MT: Самое сложное – находить терпение и преодолевать боль. А самый прекрасный момент, что когда ты один на льду, а в зале огромная куча зрителей, ты можешь быть кем хочешь.

OC: Какие качества нужны, чтобы добиться успеха в фигурном катании?

MT: Если изначально ты не очень координирован, то в фигурном катании будет довольно сложно. Второе – лишний вес; если человек расположен к полноте, то прыгать довольно тяжело будет. Но вообще самая главная формула, скажем так, которую я вывел – это умение, преодолевать. Только через преодоление можно добиться успеха.

OC: Как вы можете объяснить успешность России в фигурном катании?

MT: У нас очень сильная тренерская школа, которую после небольшого спада очень здорово подхватили молодые специалисты. Второй момент – это, конечно, массовость. Фигурное катание очень популярно, а с 2006 года еще больше взлетела популярность после великого достижения в Турине, где мы выиграли три золота и бронзу. Это, конечно, очень великое достижение. Плюс Илья Авербух, который создал этот бизнес ледовых шоу. Ну и, конечно, «Ледниковый период», в то время суперпопулярное телевизионное ледовое шоу, тоже сыграло огромную роль.

OC: Назовите три самых памятных момента в вашей карьере.

MT: Первый – юниорский чемпионат мира 2005 года в Канаде. Это казалось невозможным, но у меня с тогдашней партнершей Марией Мухортовой получилось выиграть его. Это единственный раз, когда я на пьедестале плакал.

Второй – это мои первые Олимпийские игры в Ванкувере. Да, нельзя назвать успешным мое выступление тогда, но стать участником Олимпийских игр, тем более в сборной такой страны, как Россия – для моей спортивной семьи было очень важно. Это была большая мечта моего отца, у него не получилось, а у меня получилось. Я помню, с какой эйфорией ждал автобус на соревнования. Ты понимаешь, что буквально через час ты выйдешь на лед и уже все – как бы ни закончилась, ты уже участник Олимпийских игр.

Третий – чемпионат мира в Москве в 2011 году. Это было наше первое международное соревнование с Татьяной Волосожар. Тогда стало понятно, что мы состоялись как пара за довольно короткий срок. До этого мы не выигрывали даже медаль чемпионата мира, а тут через год после Олимпиады стояли на подиуме между серебряными и бронзовыми олимпийскими призерами. Тогда стало понятно, что мы можем очень серьезно работать до Олимпиады и выиграть медаль в Сочи.

Алена Савченко и Робин Шолковы (в центре), Татьяна Волосожар и Максим Траньков (слева) и Пан Цин и Цзянь Тун на подиуме чемпионата мира 2011 года Фото © 2011 Getty Images

Я бы назвал еще четвертый момент – когда меня выбрали знаменосцем закрытия Олимпийских игр. Я очень горжусь этим, для меня это важнее всех моих медалей было.

OC: Это было самым самым запоминающимся моментом Олимпиады помимо соревнований?

MT: Да. На всех Олимпиадах фигуристов награждали сразу же после соревнований и я очень ждал этого момента. Но в Сочи церемония была на следующий день на главной площади. После выступления ты эмоционально максимально уязвим, а на следующий день это уже не то. Потом мы шли по олимпийской деревне и по громкоговорителю объявили, что знаменосцем сборной России на закрытии Олимпийских игр выбран Максим Траньков. Это было прямо круто.

OC: Чего ждать от фигурного катания на Олимпиаде-2022 в Пекине?

MT: Наши девчонки могут сильно пошуметь. Может быть вообще историческое достижение, потому что на прошлом чемпионате мира они [Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова] весь подиум заняли. Одна лучше другой, есть еще около пяти девочек, которые ничуть не хуже. Плюс подрастает очень сильная молодая Камила Валиева. В парном катании на чемпионате мира у нас были золото, бронза и четвертое место, так что думаю, в Пекине мы можем выиграть не одну медаль.

Очень хороший ход в прошлом сезоне набрали в танцах на льду Синицина и Кацалапов. Они выиграли чемпионат мира, до этого чемпионат Европы год назад выиграли у непобедимых французов Пападакис/Сизерон. Никита с Викой должны попробовать навязать борьбу мировым лидерам.

У мужчин самым интересным будет противостояние Юдзуру Ханю и Натана Чена. На своей первой Олимпиаде Чен полностью сорвал короткую программу. Поэтому с точки зрения психологии может быть где-то преимущество на стороне Ханю. Но мы видим в последние годы, насколько сконцентрировано, насколько технически сильно катается Нейтан, как он выигрывает.

Ну и, конечно, в командном турнире мы должны только за победу бороться. Мы – первые в истории олимпийские чемпионы в этом виде программы, уступили канадцам в Пхенчхане, но думаю, что реванш взять нам по силам.