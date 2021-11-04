Лана Прусакова: «Для меня важно сохранить свою энергию для себя»

Лана Прусакова — одна из главных звезд российского и мирового лыжного фристайла в дисциплинах слоупстайл и биг-эйр. В слоупстайле она уже в 14 лет стала чемпионкой страны, в 15 победила на Юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере, в 17 дебютировала на Олимпиаде в Пхенчхане, год спустя выиграла Универсиаду, а в 2021 году заняла второе место на чемпионате мира уже в биг-эйре. В интервью Olympics Лана рассказала о любви к лыжам и музыке, преодолении страха и важности соревновательного настроя, а также о том, почему люди любят экстремальный спорт.

О тоске по лыжам, снегу и соревнованиям в период восстановления

Соскучилась по снегу. Навыки теряются, когда долго сидишь без дела и когда занимаешься только общефизической подготовкой. Необходимо постоянно стоять на лыжах.

Сейчас я, к сожалению, прохожу реабилитацию — у меня была травма колена, делали операцию. Ребята из сборной уже катаются в Австрии, на снегу любимом, а я пока что дома усердно занимаюсь и жду, пока врачи дадут добро.

Заказала себе балансировочную платформу босу — с одной стороны она плоская, с другой — полусфера надувная. Делаю на ней различные упражнения на устойчивость и координацию — очень полезная вещь. Также статика для укрепления связок.

Постоянно пересматриваю видео — и свои, и соперников, и друзей: не могу без этого жить. Видео трехмесячной давности, когда на лыжах еще стояла. И более давние тоже смотрю — очень скучаю по лыжам! Они мне частенько снятся.

О психологии

Психологическое состояние едва ли не важнее физического. На протяжении трех месяцев перед чемпионатом мира-2021 я занималась со спортивным психологом. Это очень сильно помогло: не знаю, каким был бы результат, не обратись я к психологу.

Сейчас я с психологом уже не занимаюсь, но постоянно делаю практики, например медитирую и представляю, как я снова встану на лыжи, начну прыгать с трамплинов. Визуализирую и прокручиваю в голове те трюки, которые необходимы мне для выступления на следующих соревнованиях.

О приметах на удачу

Раньше у меня была целая куча примет, но они почему-то не работали. А я все равно за них так держалась. Мне казалось, что если бы не эти приметы, я бы вообще умерла или со мной что-нибудь жуткое случилось. А потом разговор со спортивным психологом открыл мне глаза: только мои действия могут повлиять на результат на соревнованиях, а не какие-то суеверия, к ним никак не относящиеся.

О страхе

Бывает, что я очень боюсь, особенно, когда учу новый трюк. Делаю трюк в подушку, с безопасным приземлением, а потом через десять минут выхожу на трамплин с приземлением на снег и допускаю ошибки исключительно из-за страха. Сковывает тело и могу упасть очень больно. Необходимо очень много времени, чтобы страх преодолеть.

О том, что фристайл — спорт молодых и безбашенных

Молодым спортсменам проще учить новые трюки. С годами становится все страшнее делать новые элементы.

О первых Олимпийских играх в карьере и о том, как изменилась с тех пор

Я кардинально изменилась: помню ту себя — стояла тряслась как осиновый лист на старте. В голове крутились мысли: «Неужели это прямо сейчас со мной происходит, неужели я на Олимпийских играх». Естественно, наделала кучу ошибок на трассе с таким-то настроем.

Теперь я начала понимать, как работает правильный настрой, как добиться нужного состояния, поэтому чувствую себя увереннее. Учусь регулировать свое настроение для того, чтобы в самый ответственный момент не реагировать на происходящее вокруг: например, если кто-то из соперниц прыгнет суперкрутой трюк, а у меня он не такой сложный.

В такой ситуации я должна, прежде всего, привести себя в состояние боевой готовности и сделать все от меня зависящее на максимальном уровне.

Также для себя я поняла: если много общаюсь с людьми перед стартом, то растрачиваюсь. На моем прыжке хорошо это не скажется, поэтому для меня важно сохранить свою энергию для себя.

О выборе дисциплины

Для кайфа и удовольствия я выберу слоупстайл — там перилки прикольные, можно поделать на них трюки, повеселиться. Для соревновательной деятельности мне ближе биг-эйр, потому что там не нужно проезжать по трассе несколько фигур, трамплинов, железных перил. В биг-эйре достаточно собраться на один трюк.

О специфике лыж для фристайла

Классические лыжи для слалома по длине больше роста спортсмена, а крепления на них располагаются близко к задней части: остается длинный носок. В нашем виде спорта длина лыж равна росту атлета, а крепления располагаются ровно по центру для того, чтобы можно было одинаково удобно скользить в разных направлениях: мы же катаемся и спиной вперед.

Обычно, когда мы покупаем лыжи, на них есть отметка, где ставить крепление, но, как правило, для спортсменов она неправильная. В итоге, ставим крепления на геометрический центр лыжи. Для слоупстайла спиливаем с лыж канты в районе крепления, чтобы не зацепиться кантом о перила и не клюнуть об них носом...Перила бывают жестокими!

На биг-эйр лучше подходят как раз наоборот лыжи с заточенным кантом — так лучше управляемость. Так что с собой вожу увесистую сумку — две пары лыж с креплениями: одна для слоупстайла, другая — для биг-эйра, плюс еще одну-две запасные лыжи без креплений, но с просверленными под них дырками.

О влиянии качества инвентаря на результат

Хорошие лыжи безусловно важны, но не всегда. Сужу по себе: раньше у меня был дефицит мышечной массы и в принципе массы тела, поэтому мне не хватало скорости. А мы с тренером все время использовали отговорку: «Просто лыжи так едут».

Потом я поменяла лыжи на те, которые используют все топовые спортсмены, и...ничего особенно не изменилось (смеется). Только практика и улучшение навыков катания помогли мне достичь более высоких результатов.

По итогу: хорошие лыжи (более прочные, устойчивые) важны, в команде все катаются на примерно одинаковых и меняют их достаточно редко. Нашли золотую середину.

О любимом хобби

Я бы с удовольствием с собой возила гитару, но, к сожалению, помимо лыжных чехлов есть еще сумка, и для нее совсем не остается места. К тому же, сейчас гитара у меня сломалась.

Однажды мы с тренером подарили Диме Мулендееву (чемпион России-2021 в биг-эйре — прим. Olympics) укулеле. Потом я забрала ее на время поиграть, да так и не вернула, а он и не спрашивает (смеется).

Синтезатор у меня появился очень давно — в семь лет мне его подарил дедушка. С того момента и начала играть — всегда любила музыку. Меня мама учила играть, но не по нотам: я просто запоминала клавиши и таким образом выучила небольшое произведение. Сейчас учусь также: смотрю обучающие видео, разбираю мелодии и заучиваю наизусть.

О влиянии хобби на спортивные выступления

Мне кажется, что чувство ритма не очень связано с трюками. То, что занималась еще и танцами, дало пластичность. Однако, есть у этого и обратная сторона: я иногда прыгаю с прямой спиной, а нужно согнуться, чтобы сделать красивый грэб (захват лыжи рукой в полете — прим.Olympics) — выглядит не очень эстетично.

О необычном выборе специальности

Я закончила училище олимпийского резерва и решила, что больше нет необходимости в еще одном спортивном дипломе. Гораздо полезнее и интереснее получить образование в другой сфере, поэтому обучаюсь журналистике.

Мне всегда нравилось снимать видео: в свободную минуту на соревнованиях я включаю телефон, еду за лыжниками, прыгаю за ними с трамплина и снимаю в полете прыжок. Ребята говорят, что у меня хорошо получается. Может быть, я могла бы стать экстремальным оператором.

Когда закончу спортивную карьеру, я не хочу, чтобы лыжи уходили из моей жизни — я их очень люблю, люблю людей, которые меня окружают — они чудесные и прекрасные. Не хочу, чтобы они исчезли.

О том, как сделать фристайл популярнее

Привлечь внимание людей можно чем-то красивым: например, лыжными фильмами, которые набрали бы большое число просмотров. Многие мои знакомые, которым я рассказываю о том, чем занимаюсь, говорят: «О, а я видел пару раз по телевизору условный биг-эйр или слоупстайл, мне так понравилось». Понимаю, что людям нравится экстрим, нравятся падения лыжников: им можно посочувствовать и попереживать за спортсменов, которые рискуют.