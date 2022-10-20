Кубок мира по сноуборду 2022/23: расписание, результаты, где смотреть

Кубок мира по сноуборду в сезоне 2022/23 проходит с 23 октября 2022 года по 26 марта 2023 года в шести дисциплинах. Лучшие сноубордисты мира по традиции соревнуются в шести дисциплинах – это параллельный слалом, параллельный гигантский слалом, хафпайп, слоупстайл, биг-эйр и борд-кросс. А главным стартом постолимпийского сезона в сноуборде станет чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, который состоится с 19 февраля по 5 марта в Бакуриани.

Символично, что 29-й по счету Кубок мира по сноуборду по предварительным планам (если не вмешаются погодные условия, что, увы, весьма вероятно) должен пройти в 29 локациях. У мужчин и женщин запланировано по 42 индивидуальных старта, а также 6 командных соревнований. Хотя почти сразу же начались переносы. Так, первый этап по этап борд-кроссу в Ле-Дез-Альп, изначально запланированный на конец октября, из-за сложностей со снегом пришлось переносить на начало декабря.

По традиции больше всего стартов пройдет в борд-кроссе (11) и параллельных дисциплинах (16), в то время как в хафпайпе запланировано всего пять этап, в слоупстайле – четыре, в биг-эйре – шесть. Напомним также, что сноубордисты будут разыгрывать Кубки мира как во всех шести дисциплинах, так и в комбинированных зачетах – параллельном (параллельный слалом + параллельный гигантский слалом) и в Park&Pipe (хафпайп + слоупстайл + биг-эйр).

В прошлом сезоне у мужчин победителем общего параллельного зачета стал Ли Сан Хо из Республики Корея, который в двух отдельных параллельных видах стал лишь вторым. Первенствовали в них австриец Андреас Проммегер (параллельный слалом) и немец Штефан Баумайстер (параллельный гигантский слалом). В борд-кроссе Кубок мира взял немец Мартин Нерль, норвежец Монс Ройсланд победил общем зачете Park&Pipe, японец Хирано Аюми – в хафпайпе, австралиец Тирн Коллинс – в слоупстайле, швейцарец Йонас Безигер – в биг-эйре.

Анна Гассер - один из лидеров женского биг-эйра Фото © 2022 Getty Images

У женщин действующей обладательницей Кубка мира в параллельных дисциплинах является немка Рамона Терезия Хофмайстер, она же выиграла в сезоне-2021/22 и зачет параллельного гиганта, а в параллельном слаломе лучшей стала швейцарка Жюли Цогг. В борд-кроссе в Кубке мира победила британка Шарлота Бэнкс, в Park&Pipe в целом и в слоупстайле – японка Мурасе Кокомо , в хафпайпе – китаянка Сю Тон Цай, в биг-эйре – Анна Гассер из Австрии. Отметим также, что одна из самых популярных сноубордисток мира – двукратная олимпийская чемпионка Хлоя Ким из США намерена целиком пропустить постолимпийский сезон, поскольку решила сосредоточиться на своем ментальном здоровье.

Календарь Кубка мира 2022/23 смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира по мере их завершения смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по сноуборду смотрите здесь (меняя дисциплины)

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