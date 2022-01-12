Кубок мира по сноуборду-2021/22: у Соболевой два призовых места за два дня

Сборная России по параллельным дисциплинам в сноуборде блестяще начала 2022 год: от этапа к этапу Кубка мира призовых мест все больше. Главная надежда сборной на медаль Пекина-2022 Дмитрий Логинов одержал победу в швейцарском Скуоле в слаломе-гиганте, а несколько дней спустя ярко проявила себя его девушка — медалистка чемпионата мира-2019 Наталья Соболева. В течение двух дней (11-12 января) на трассах Бад-Гаштайна (Австрия) российская спортсменка дважды попадала в тройку сильнейших (индивидуально и в команде с Дмитрием Карлагачевым). Стоит отметить, что до этого последнее призовое место на этапе Кубка мира было у Соболевой почти два года назад — 18 января 2020 года в Рогле (Словения). Набранная Натальей форма выглядит многообещающе с учетом того, что Олимпиада в Пекине совсем близко.

Квалификация у женщин в слаломе сложилась для российской женской команды чрезвычайно успешно: в топ-16 попали и выходившая на старт в желтой майке лидера зачета параллельных видов София Надыршина (шестое время), и Соболева (уступила одну позицию), и попадавшая в призы в этом году Анастасия Курочкина, и 17-летняя Дарина Клинк. К стадии 1/4 финала в числе участниц осталась только одна спортсменка. Причем, ее соперницей стала находящаяся в суперформе швейцарка Юли Цогг. Однако Соболева первые два раунда заездов на вылет провела безошибочно: вынуждена была капитулировать и второй номер квалификации. И только в полуфинале преимущество Рамоны Терезии Хофмайстер над российской сноубордисткой было очевидным. При этом, заезд отнял у спортсменки из Германии столько сил, что в главном финале она допустила грубую ошибку в самом начале — австрийка Даниэла Ульбинг несмотря на неидеальное прохождение трассы проехала ее значительно быстрее и одержала свою первую победу на Кубке мира в карьере. Наталья Соболева смогла собраться на малый финал и опередить в борьбе за третье место чемпионку Сочи-2014 Юлию Дуймовиц из Австрии.

На следующий день Дуймовиц взяла реванш у Соболевой в финале командных соревнований. Задел, созданный Арвидом Аунером в заезде против Дмитрия Карлагачева, отыграть второй российской команде не удалось. Тем не менее, второе место — блестящий результат, ведь Аунер на домашней трассе сделал победный дубль, а Дуймовиц уже почти десять лет выступает на высочайшем уровне. Номинально первая российская команда с чемпионами мира Надыршиной и Логиновым не прошла дальше четвертьфинала.

У мужчин в индивидуальных соревнованиях итоги квалификации обещали очередной раунд противостояния сильнейших спортсменов сезона — Логинова и лидера Кубка мира в параллельных видах Ли Сангхо. Ни одному из шести австрийцев, преодолевших предварительную стадию, не удалось проехать трассу быстрее ни корейца, ни россиянина. Однако, уже на первой стадии на вылет Логинов попал на поймавшего кураж Арвида Аунера — чтобы догнать знатока трассы в Бад-Гаштайне нужен был риск, и он не оправдался: закончить дистанцию Дмитрий не смог. Ли Сангхо благодаря ошибке соперника прошел в четвертьфинал, но там обладателя желтой майки без шансов выбил из борьбы 36-летний двукратный призер Олимпиад Бенжамин Карл. В итоге, в четверку сильнейших австрийские сноубордисты не пустили никого. В финале Аунер праздновал первую в карьере победу, Карлу немного не хватило сил. В общем зачете и параллельных видов, и олимпийской дисциплины — гигантского слалома лидерство удержал Ли Сангхо, у идущих вторым и третьим Штефана Баумайстера (Германия) и Дмитрия Логинова одинаковое количество баллов. Скорее всего, эта тройка и определит сильнейшего в Пекине три недели спустя.

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