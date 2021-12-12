Кубок мира по сноуборду-2021/22: ни дня без медалей в «Банном»

На южноуральском горнолыжном курорте «Банное» сегодня завершился первый этап Кубка мира по параллельным дисциплинам сноуборда.

В активе сборной России три медали: 11 декабря в олимпийском виде — параллельном гигантском слаломе у женщин — победу одержала София Надыршина, третье место у мужчин занял Андрей Соболев, 12 декабря Анастасия Курочкина второй раз в карьере смогла ворваться в тройку сильнейших в параллельном слаломе на этапе Кубка мира. Примечательно, что предыдущее попадание Курочкиной на подиум случилось также в России — в Москве 26 января 2019 года. Совпадения на этом не заканчиваются: победу и в Москве, и на Южном Урале одержала чемпионка мира-2019 в параллельном слаломе 29-летняя Юли Цогг. Швейцарская сноубордистка — настоящая королева трассы «Банное»: три сезона подряд она не уступает здесь титул никому. После не самой убедительной квалификации (седьмой результат) Цогг включила режим безошибочного прохождения трассы: только в четвертьфинальном раунде достойное сопротивление ей смогла оказать олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Дуймовиц из Германии, уступившая по итогам двух заездов тринадцать сотых.

Встретиться с Дуймовиц уже в 1/8 финала пришлось Наталье Соболевой, а вот Анастасия Курочкина благодаря высокому результату квалификации (пятое место) обезопасила себя от встречи с сильнейшими (включая Цогг) раньше финала. Увы, противостояния Россия — Швейцария за победу болельщики сегодня не дождались: в полуфинале Курочкина из-за собственной ошибки на трассе уступила главной сенсации дня — 18-летней Мики Цубаки. Японка в четвертьфинале не оставила шансов лидеру предварительного раунда — чемпионке мира-2017 Даниэле Ульбинг из Швейцарии.

Однако сильная сторона Курочкиной — умение собраться после неудачного выступления. Вчера Анастасия упала в квалификации гиганта, а сегодня во второй раз в карьере стояла на подиуме этапа Кубка мира. Поражение от Цубаки только добавило россиянке спортивной злости: в решающем заезде финала за третье место она заставила рисковать немецкую суперзвезду Рамону Хофмайстер. Последняя с нервами не справилась и финишировать не смогла. У российской сноубордистки — призовое место

«Настрой был боевой, так как мой старт гиганта был не очень удачен. Но после падения я переосмыслила и проанализировала свой день. Сегодня было все с чистого листа: новый день — новая возможность стать лучшей версией себя! Да и поддержка была теплая — самая лучшая публика у нас в России», — прокомментировала Анастасия Курочкина свое выступление для Olympics. Спортсменка также признала, что сейчас ее главная цель — успешное выступление в гиганте, так как это олимпийская дисциплина.

У мужчин чемпионом дня в «Банном» стал 41-летний австриец Андреас Промеггер, второе место у вчерашнего чемпиона в гигантском слаломе — Ли Сан Хо из Южной Кореи. Лидер российской сборной Дмитрий Логинов допустил ошибку в одном из четвертьфинальных заездов, в итоге, дальше прошел Промеггер.

Еще один сноубордист сборной России, преодолевший сегодня квалификацию — олимпийский чемпион Сочи-2014 Вик Вайлд уже в первом раунде встретился с многократным призером чемпионатов мира Роландом Фишналлером. Два ветерана выдали яркую дуэль, но чуть быстрее в нижней части трассы (на девять сотых секунды) был все же итальянец.

Об этапе Кубка мира в «Банном» читайте здесь

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