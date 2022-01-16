Кубок мира по сноуборду-2021/22: Надыршина впервые в призах в 2022 году

В австрийском Зимонхеэ 14-15 января прошел заключительный перед Олимпийскими играми в Пекине-2022 этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. Спортсменам сборной России удалось добраться до малых финалов (за третье место) в двух из трех видов соревновательной программы (одном личном и одном командном).

Лидер женской команды — 18-летняя София Надыршина впервые в карьере заняла третье место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира (ранее в активе спортсменки были только четыре вторых и две первых позиции). Примечательно, что Надыршина и ее соперница по малому финалу — Мелани Хохрайтер из Германии показали абсолютно одинаковое время и поделили призовое место: редкий случай, когда проигравших не было. Россиянка удерживает желтую майку лидера в олимпийском виде — параллельном гигантском слаломе, ее преимущество над идущей второй австрийкой Даниэлой Ульбинг составляет 54 очка. С учетом того, что единственный оставшийся старт в гиганте пройдет на удобной для Надыршиной трассе в Рогле (год назад София выиграла там две медали чемпионата мира), шансы на первый в карьере Хрустальный глобус у сноубордистки с Сахалина чрезвычайно высоки. На олимпийскую медаль Пекина круг претенденток куда шире: к Играм набрала форму чемпионка Сочи-2014 Юлия Дуймовиц из Австрии (в Зимонхеэ она заняла второе место), а тот факт, что и на высочайшем уровне возможны сюрпризы, подтвердила 31-летняя Александра Кроль. Спортсменка из Польши выступает на Кубке мира с 2013 года, но первую победу в карьере одержала только сейчас — за три недели до Олимпиады.

Тренерскому штабу сборной ОКР предстоит непростой выбор: помимо Надыршиной в Пекин должны будут поехать еще три спортсменки, и однозначный ответ, кто займет эти места, будет получен только после чемпионата страны. Этап в Зимонхеэ только запутал ситуацию с отбором: медалистка чемпионата мира Наталья Соболева, дважды финишировавшая в призах в Бад-Гаштайне несколькими днями ранее, на этот раз не прошла квалификацию, не смогла квалифицироваться в топ-16 также попадавшая в сезоне в призы Анастасия Курочкина. Повысила свои шансы Полина Смоленцова: в первом заезде на вылет она уступила Надыршиной, а днем позже добралась до малого финала и четвертого места в команде (ее напарником был опытнейший Андрей Соболев).

У мужчин к Олимпиаде набрал форму главный конкурент Дмитрия Логинова в этом сезоне — Штефан Баумайстер. Российский сноубордист победил на первом гиганте 2022 года в Скуоле (Швейцария), немецкий — на втором, в Зимонхеэ. Ярко начинавший сезон кореец Ли Сангхо перед Играми находится на спаде — единственным успехом обладателя желтой майки общего зачета параллельных дисциплин на последних этапах стало третье место в команде.

К Пекину выходят на пик ветераны: 41-летний итальянец Роланд Фишналлер уступил в Австрии только в полуфинале лидеру квалификации — словенцу Тиму Мастнаку, и занял итоговое третье место. Мастнак — тоже опытнейший спортсмен и судя по всему нацелен на медаль Игр.

Для российских сноубордистов этап сложился не самым удачным образом: да, сразу четверо спортсменов смогли преодолеть квалификационный этап, но ни одному из них не удалось пройти дальше первого раунда на вылет.

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