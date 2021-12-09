Кубок мира по сноуборду-2021/22 на курорте «Банное»: что ждать и где смотреть

Кубок мира по сноуборду в параллельных дисциплинах в сезоне 2021/22 начнется не где-нибудь, а в России – на южноуральском курорте «Банное». Лидеры сборной России Дмитрий Логинов и София Надыршина, безусловно, входят в число главных фаворитов предстоящих стартов. Правда, если Логинов 10 месяцев назад в рамках прошлого Кубка мира сделал в «Банном» победный дубль, то Надыршиной ни разу не смогла пробиться даже в топ-3. Надо исправляться.

Понятно, что все мастера параллельных дисциплин сноуборда находятся в предвкушении стартового этапа Кубка мира. Уже известно, что в «Банном» выступят сноубордисты из двух десятков стран, включая обладателей Кубка мира-2020/21 Аарона Марча и Рамоны Терезии Хофмайстер. Погода на курорте, расположенном в нескольких десятках километров от Магнитогорска, сейчас стоит близкая к идеалу, не слишком холодно, но и не очень тепло – никаких угроз для отлично подготовленной трассы. Так, Марч после первой тренировки оценил условия словами: «Все замечательно!».

Понятно, что после серии побед в прошлом сезоне, включая выигрыш титулов чемпионов мира, Логинов и Надыршина считаются претендентами на успех. Но не стоит забывать, что в составе российской команды немало и других классных сноубордистов. Не исключено, что сможет преподнести сюрприз и двукратный олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в составе сборной России Вик Вайлд, для которого нынешний розыгрыш Кубка мира может стать прощальным в карьере.

Сам этап Кубка мира проходит в «Банном» в третий раз. В сезоне 2019/20 россияне вообще остались без мест на подиуме, однако в феврале 2021 года мужская и женская команды выступили совершенно по-разному. Так, россиянки во главе с Надыршиной не сумели пробиться в топ-3 ни в параллельном слаломе, ни в параллельном гигантском слаломе. Зато мужская сборная, можно сказать, установила в «Банном» монополию на призовые места, только Марко Феличетти удалось добыть бронзу в параллельном гиганте. В этой дисциплине первым стал Логинов, вторым – Игорь Слуев. А в параллельном слаломе Логинов, Степан Наумов и Андрей Соболев заняли весь пьедестал. Добавим, что на первых этапах Кубка России в нынешнем сезоне Логинов и Надыршина уже отметились победами.

Кубок мира по сноуборду-2021/22. «Банное» (Россия). Расписание

Время начала соревнований - московское

11 декабря, суббота

Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Женщины. Финальные соревнования. Начало в 10:55 («Матч! Страна», Sportbox.ru)

12 декабря, воскресенье

Параллельный слалом. Мужчины. Женщины. Финальные соревнования. Начало в 10:25 («Матч! Страна», Sportbox.ru)

Также прямая трансляция этапа Кубка мира в «Банном» запланирована на каналах Eurosport 2, Eurosport Gold и в Eurosport Player

Календарь Кубка мира смотрите здесь

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Результаты этапов Кубка мира по мере их завершения смотрите здесь