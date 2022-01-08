Кубок мира по сноуборду-2021/22: Логинов впервые в сезоне побеждает

Один из главных фаворитов соревнований в параллельном гигантском слаломе на сноуборде на Олимпийских играх в Пекине-2022 — Дмитрий Логинов начал год с победы на пятом этапе Кубка мира в Скуоле. Двукратный чемпион мира в этом виде программы последний раз попадал в тройку сильнейших на трассе швейцарского горнолыжного курорта 9 марта 2019 года — тогда российский спортсмен финишировал вторым. Сегодня Логинов триумфально взмахнул руками в гордом одиночестве — его соперник бронзовый призер чемпионата мира-2019 Штефан Баумайстер из Германии закончить заезд не смог.

С каждой следующей стадией Дмитрий, отметивший Новый год в родном Дивногорске и зарядившийся позитивными эмоциями, прикатывался к трассе и ехал все быстрее. В квалификации Логинов показал четвертое время (уступил только словенскому призеру чемпионата мира Тиму Мастнаку, главной сенсации сезона Ли Сангхо из Южной Кореи и соотечественнику Дмитрию Карлагачеву), а после 1/8 финала остался единственным представителем сборной России: поляк Оскар Квятковски рисковал и накатывал на нижней части трассы, но Дмитрий проявил чемпионское спокойствие и удержал преимущество в 0.02 секунды. Дважды герой Сочи-2014 Вик Вайлд уступил будущему финалисту Баумайстеру, а Карлагачева выбил из борьбы победитель последнего предновогоднего этапа Дарио Кавицель из Швейцарии.

Начиная с четвертьфинала Логинов вошел в режим неуязвимости: почти две десятых преимущества над абсолютным чемпионом мира-2017 Андреасом Промеггером из Австрии, а потом два идеальных заезда, вынуждавших соперников рисковать и терять управление. До Олимпийских игр остался только один этап параллельного гигантского слалома — тоже в Альпах (Симонхеэ в Австрии) в следующие выходные, и реальным конкурентом российского сноубордиста исходя из текущих кондиций видится только Ли Сангхо — кореец невероятно стабилен (в Скуоле он вновь в призах — на этот раз победил в малом финале за третье место). Их очная дуэль стала бы украшением любых соревнований.

В соревнованиях у женщин лидер сборной России София Надыршина показала аналогичный Логинову результат в предварительном раунде — четвертое место, но далее соревнования прошли для нее не так гладко. Первую стадию заездов на вылет София преодолела уверенно, но в четвертьфинале небольшая ошибка в верхней части трассы предоставила шанс сопернице россиянки, которой оказалась находящаяся в отличной форме «Королева Банного» Юли Цогг из Швейцарии. Последняя дошла до финала, но уступила там австрийке Забине Шеффманн.

Из российской сборной в число шестнадцати сильнейших пробилась также Полина Смоленцева, но ей не хватило двух сотых секунды в самом напряженном заезде одной восьмой финала. Одолеть сноубордистку из Магнитогорска смогла только Дженни Ладина из Швейцарии: она сегодня выиграла малый финал и заняла третье место. Не повезло Анастасии Курочкиной: уже финишировавшая в тройке сильнейших на этапе Кубка мира этого года россиянка заняла обидное семнадцатое место в квалификации.

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