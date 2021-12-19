Кубок мира по сноуборду-2021/22: быстрее Надыршиной в Кортина-д'Ампеццо только Ледецка

Третий этап Кубка мира-2021/22 по параллельным видам сноуборда прошел 18 декабря в столице зимних Олимпийских игр-2026 – Кортина д'Ампеццо и стал для спортсменов заключительным в 2021 году. Суперзвезда российского и мирового сноуборда София Надыршина заняла второе место в олимпийской дисциплине – параллельном гигантском слаломе. Закончила год победой олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 и в горных лыжах, и в сноуборде Эстер Ледецка.

Несмотря на то, что чешская спортсменка вернулась к соревнованиям по сноуборду только на предыдущем этапе Кубка мира, она подходила к соревнованиям в Кортина-д'Ампеццо в статусе безусловной претендентки на победу. В пользу Ледецкой говорила статистика: в культовом итальянском местечке Эстер трижды побеждала в параллельном гигантском слаломе, в том числе год назад. Не оставила никому из соперниц шансов чешская сноубордистка и на этот раз: лучшее время квалификации и победа с более чем секундным преимуществом в каждом из раундов на вылет. В финале София Надыршина совершила ошибку на середине трассы и предоставила Ледецкой шанс доехать до победного финиша в одиночестве. Тем не менее, выступление 18-летней россиянки – несомненный успех. На предыдущем итальянском этапе Надыршина не смогла преодолеть квалификационный раунд, в субботу же София, как и в финале, в предварительном раунде уступила только сопернице из Чехии, и теперь лидирует в зачете гиганта.

Наталья Соболева в квалификации показала третий результат, но выбыла уже в 1/8 финала. Полина Смоленцова и Милена Быкова также смогли отобраться в основную сетку, но шестнадцатое время последней означало попадание на Ледецкую уже в первом раунде. Борьбы не получилось: Быкова уступила более трех секунд по итогам двух заездов.

Стоит также отметить, что в Кортина-д'Ампеццо случился настоящий звездопад: не смогли отобраться в число шестнадцати сильнейших ни олимпийская чемпионка Юлия Дуймовиц из Австрии, ни теперь уже вице-лидер Кубка мира в параллельных дисциплинах Рамона Терезия Хофмайстер из Германии, ни открытие сезона – японка Мики Цубаки.

У мужчин эмоциональному и чрезвычайно нестабильному швейцарцу Дарио Кавицелю удалось остановить Короля Кортины – трехкратного чемпиона трассы в гиганте итальянца Роланда Фишналлера. В полуфинальном раунде преимущество Кавицеля над Фишналлером составило всего две сотых секунды. Воодушевленный швейцарец в главном заезде вечера (особенность этапа в том, что он проводится в темное время суток) сумел победить и главную сенсацию сезона – Ли Сан Хо. Кореец, одержавший победу на первом этапе Кубка мира в Банном, лидирует в общем зачете параллельных дисциплин Кубка мира, а также возглавляет рейтинг в гиганте.

Трое сноубордистов из России преодолели квалификационный раунд, причем лучшее время среди них показал самый юный и неопытный – Ярослав Степанко. Однако ни Степанко, ни куда более титулованным Дмитрию Логинову и Вику Вайлду не удалось пройти по сетке дальше 1/8 финала. На Логинова в Кортине подействовала магия Кавицеля: в заезде против будущего чемпиона лидер российской сборной допустил ошибку и не смог доехать трассу до конца.

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