Кубок мира по ски-кроссу — 2021/22. Хрустальная Нэслунд не заметила соперниц в Накиске

В канадском горнолыжном курорте Накиска прошел этап Кубка мира по ски-кроссу. Это были последние квалификационные соревнования перед Олимпийскими играми в этом виде спорта.

На Канаду обрушилась непривычная для этого времени теплая погода, температура по ходу этапа была выше нуля. Такого еще никогда не было на этапах Кубка мира по ски-кроссу!

В пятницу в соревнованиях женщин борьба привычно развернулась между Сандрой Нэслунд из Швеции и Фанни Смит из Швейцарии. До этого Нэслунд побеждала в шести из семи гонок и на этот раз тоже была сильнее всех. Нэслунд уверенно опередила соперниц, а вот Смит встретила сопротивление немки Даниэлы Майер, но все же усмела остаться второй, уступив Нэслунд 1,30 секунды.

После этой гонки в общем зачете КМ отрыв Нэслунд от Смит вырос на 144 балла.

Во второй день она снова победила. На этот раз Фанни Смит вновь не смогла составить ей конкуренцию. К тому же, ее отчаянное противостояние на трассе с Мэриэл Томпсон из Канады привело к падению обеих.

Нэслунд взяла очередное золото КМ. «Я не знаю, будут ли я помнить о моей рекордной победной серии, я просто беру по одной гонке за раз», — приводит слова Нэслунд официальный сайт FIS.

Вряд ли кто-то или что-то помешает шведке завоевать Хрустальный глобус в этом сезоне. В ее активе 750 баллов, в то время как у Смит лишь 566 очков. Томпсон третья с результатом в 389 баллов. Лучшая из россиянок Екатерина Мальцева лишь 21-я (106).

Сандра Нэслунд побеждает почти во всех гонках Кубка мира по ски-кроссу — 2021/22 Фото © 2021 Getty Images

В мужском пятничном финале борьба развернулась между двумя шведами — братьями Мобергами, Давидом и Эриком. Но по ходу дистанции Эрика сбросили с пьедестала канадец Кевин Друри и немец Тобиас Мюллер. Ни один из перечисленных спортсменов не входит в топ-3 общего зачета, в котором лидирует француз Бастьен Мидоль с 403-мя баллами и отрывом в 30 пунктов от конкурентов.

Да и во второй день победу в гонке одержал канадский спортсмен Кристофер Малер, идущий в общем зачете лишь на 14-м месте. Впрочем, бронзовый призер предыдущих Олимпийских игр россиянин Сергей Ридзик пока тоже не блистает, располагаясь на 17-й строчке.