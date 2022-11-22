Кубок мира по скелетону 2022/23: расписание, результаты, где смотреть

Кубок мира по скелетону в сезоне 2022/23 по традиции пройдет в тех же локациях и те же сроки, что и Кубок мира по бобслею. Первый этап у скелетонистов состоится 25 ноября в Уистлере, а заключительный запланирован в Сигулде 17 февраля. В общей сложности состоится восемь этапов в двух традиционных видах программы – у мужчин и женщин.

Смешанные командные соревнования по скелетону пройдут на высшем уровне в нынешнем сезоне только один раз – в рамках чемпионата мира по бобслею и скелетону в швейцарском Санкт-Морице 29 января. Сам чемпионат мира не входит в розыгрыш Кубка мира, в скелетоне он пройдет 26 – 29 января. Как обычно, заезды по скелетону будут открывать этапы Кубка мира. Первые три старта пройдут в конце ноября – декабре в Северной Америке – в Уистлере, Парк-Сити и Лейк-Плэсиде. Там же в Лейк-Плэсиде состоится дебютный чемпионат мира по разгону.

Затем лидеры мирового скелетона с начала января начнут соревноваться в Европе – в немецких Винтерберге и дважды в Альтенберге, где в рамках шестого этапа 20 января состоится чемпионат Европы. Отметим, что между заездами чемпионата Европы и чемпионата мира (четыре спуска 26 – 27 января) будет минимальный перерыв – всего шесть дней. Завершится сезон в феврале в австрийском Инсбруке (Иглсе) и в латвийской Сигулде.

Примечательно, что у мужчин в соревнованиях вообще не выступят обладатели Кубка мира прошлых лет. 11-кратный обладатель Кубка мира Мартинс Дукурс из Латвии, который первенствовал в общем зачете на протяжении трех последних сезонов, завершил карьеру после Олимпийских игр в Пекине. Двукратный обладатель Кубка мира Александр Третьяков, как и другие российские скелетонисты, отстранен от международных соревнований. А Юн Сун Бин из Республики Кореи, бравший Кубок мира в сезоне 2017/18, решил пропустить постолимпийский сезон. Не увидим мы на трассах и старшего из братьев Дукурсов – Томаса. В этой ситуации фаворитами сезона у мужчин выглядят немецкие скелетонисты Аксель Юнгк и олимпийский чемпионк Игр в Пекине Кристофер Гротхер, занявшие в сезоне 2021/22 второе и третья места в общем зачете.