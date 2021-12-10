Кубок мира по скелетону-2021/22: Третьяков реабилитируется в Винтерберге

Убедительной победой Александра Третьякова завершился четвертый этап Кубка мира по скелетону-2021/22 в Винтерберге. После спада в виде двух девятых мест лидер российской сборной вновь настроился на победную волну. Причем выиграл обе попытки, превзойдя ближайшего соперника почти на три десятых. Неплохо смотрелись и Никита Трегубов с Еленой Никитиной, но им не хватило стабильности.

Конечно, в нынешнем сезоне результаты Третьякова достаточно необычны. В Инсбруке он стал первым и девятым, после чего вновь занял лишь девятое место в Альтенберге, откатившись в общем зачете Кубка мира. Но на трассе в Винтерберге Александр подтвердил, что чемпионская форма никуда не исчезла. Причем ключом к выигрышу этапа стал даже не его фирменный разгон, где он показал третье и четвертое времена, а, именно, классное, безошибочное прохождение трассы. В первом спуске он показал время 55,55, а во втором сбросил еще пять сотых, отняв рекорд трассы у Мартинса Дукурса.

Кстати, давний соперник Третьякова из Латвии на сей раз занял лишь четвертое место, в 65 сотых, а серебро и бронзу выиграли немцы – Аксель Юнгк и Кристофер Гротхер соответственно. Но и их отставание от неподражаемого в Винтерберге Третьякова было достаточно велико. До последнего отрезка второй трассы на призовое место шел Трегубов. Он стал третьим в первом спуске, да и во втором не допускал серьезных ошибок. Однако небольшой сбой в концовке стоил ему примерно одну десятую и третьего места. В итоге, Никита стал шестым. Владислав Семенов после серии превосходных результатов чуть сбавил, заняв лишь 12 место. Что касается общего зачета, то Третьяков выбрался на третье место вслед за Гротхером и Юнгом.

У женщин россиянки впервые в нынешнем Кубке мира остались без места на пьедестале почета. Напомним, что Никитина стартовала с двух побед в Инсбруке, а затем в Альтенберге второй финишировала Алина Тарарыченкова. Но сейчас в первом спуске скелетонистки из России разочаровали – лучшая из них Никитина стала лишь 14-й. По сумме двух спусков Тарарыченкова показала 18-й результат, Юлия Канакина – 14-й, а вот Никитина сумела совершить впечатляющий прорыв. Она сбросила со своего результата около семи десятых секунды и побила рекорды старта и трека. Однако отставание было слишком велико, чтобы дотянуться до призового подиума – Елена осталась пятой. А рекорд трассы у нее «на флажке» отобрала Кимберли Бос, выигравшая соревнования. В общем зачете Никитина идет второй, в 59 очках от Бос.

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