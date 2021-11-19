Кубок мира по скелетону-2021/22: Третьяков начинает с победы

Кубка мира по скелетону в олимпийском сезоне-2021/22 россиянин Александр Третьяков начал с победы. На стартовом этапе в Инсбруке (Иглсе) он был особенно великолепен во втором спуске, сумев опередить своего давнего и принципиального соперника – Мартинса Дукурса.

Надо признать, что с трассой в Иглсе у лидера сборной России давно сложились теплые отношения. Так, в прошлом сезоне на этой австрийской трассе скелетонисты провели сразу три этапа Кубка мира и на двух из них (первом и третьем) первенствовал как раз Третьяков. Впрочем, у Дукурса также было две победы в Иглсе в сезоне-2020/21. Как такое возможно? Дело в том, что на первом этапе в Австрии Дукурс и Третьяков по сумме двух спусков показали абсолютно одинаковое время.

На сей раз извечные конкуренты вновь сразились за победу. Но после первой попытки казалось, что форма россиянина пока неидеальна. Он показал лишь 11-е время на разгоне, хотя всегда славился молниеносным стартом. На дистанции Третьяков смотрелся неплохо, однако все равно стал только третьим, сотая в сотую с корейцем Юн Сун Бином. Впереди были Дукурс (на 0,1 секунды) и Кристофер Гротхер (на 0,01). Но в заключительном спуске Александр был феноменален. На сей раз на стартовом разгоне он уступил только Юн Сун Бину, а по ходу трассы не ошибался вообще, только прибавляя и прибавляя. В итоге, со своего результата первой попытки он сбросил 0,41 секунды.

Этого хватило, чтобы обойти сперва Гротера, а затем и Дукурса. Пусть скелетонист из Латвии сохранял лидерство примерно до середины трассы, даже чуть дольше, в итоге, он уступил семь сотых и стал вторым. Гротер – третий, а мы не можем не отметить пятую строчку 24-летнего Владислава Семенова. Почти дебютант (один старт в Санкт-Морице в январе 2021 года, где российский скелетонист стал девятым) выиграл серьезную конкуренцию за место в составе сборной России на первые этапы Кубка мира и доказал, что готов бороться за призовые места. Никита Трегубов замкнул топ-10, но его пятое время во втором спуске также обнадеживает.

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