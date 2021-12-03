Кубок мира по скелетону-2021/22: Тарарыченкова произвела фурор в Альтенберге

Лидеры сборной России по скелетону Елена Никитина и Александр Третьяков на третьем этапе Кубка мира по скелетону-2021/22 в Альтенберге остались не только без побед, но и без призовых мест из-за ошибок при прохождении трассы. Зато Алина Тарарыченкова произвела настоящий фурор, заняв на сложнейшей трассе второе место. Причем 21-летняя скелетонистка впервые стала призером этапа Кубка мира.

Безусловно, чемпионка Европы среди юниоров очень талантлива. Что она доказала как раз в Альтенберге в начале 2021 года, финишировав четвертой на дебютном чемпионате мира. Теперь же Алина вообще проявила себя, как настоящий лидер российской сборной. После первого спуска она занимала третье место, а во втором, пусть также показала третий результат, по сумме сумела подняться на одну строчку выше. Тарарыченкова уступила только хозяйке трассы Тине Херманн, причем отстала от нее не так и сильно – на 0,31 сотую секунду. Отметим, что это был всего-навсего девятый старт на Кубке мира для юной россиянки.

В актив может занести себе этап Юлия Канакина, занявшая итоговое седьмое место. Жаль только, что победительница двух стартовых этапов в Инсбруке Елена Никитина не смогла на сей раз подружиться с трассой в Альтенберге. Несмотря на стабильно быстрейший старт в обоих спусках, Елена на первой трассе допустила достаточно грубую ошибку и стала лишь 14-й, да и во втором спуске была не идеальна, выбравшись лишь на девятое место. В общем зачете Никитина с 586 очками отступила на третье место, Тарарыченкова выбралась с 594 очками на второе, а лидирует Кимберли Бос (596 очков).

Даниил Романов стал лучшим из россиян у мужчин Фото © 2021 Getty Images

У мужчин Третьяков, как и Никитина, был великолепен на разгоне (третье и первое время), но опять-таки не сумел найти оптимальные траектории и избежать ошибок. Показав в сумме лишь девятый результат. Его товарищи по сборной России в Альтенберге смотрелись более уверенно. Причем впервые в сезоне лучшим из россиян стал Даниил Романов, занявший четвертое место. Никита Трегубов уступил ему две сотых и замкнул топ-5, а победу одержал немец Аксель Юнгк, довольно неожиданно обошедший главного фаворита на данной трассе соотечественника Кристофера Гротхера. Топ-3 замкнул Мартинс Дукурс. В общем зачете Кубка мира Гротхер сохранил уверенное лидерство, лучший из россиян Романов идет четвертым, Третьяков, выигравший стартовый этап в Инсбруке, замыкает топ-5, а Трегубов – седьмой.

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