Кубок мира по скелетону-2021/22: Канакина - в «призах» в счастливом Альтенберге

Пятый этап Кубка мира по скелетону-2021/22 в Альтенберге не обошелся без призового места для россиян. Пусть лидеры сборной Александр Третьяков и Елена Никитина на сей раз не дотянули до топ-3, эстафету подхватила Юлия Канакина, завоевавшая бронзу у женщин. 26-летняя скелетонистка во второй раз в карьере поднялась на подиум Кубка мира, причем это вновь случилось в Альтенберге.

Да, в январе 2019 года Канакина была третьей как раз на этой, удобной и счастливой для себя трассе. На сей раз после первого спуска Юлия и вовсе занимала второе место, уступив всего четыре сотых секунды Тине Херманн. Но во втором спуске показала пятый результат, по сумме проиграв Херманн 42 сотых и 31 сотую Валентине Маргальо. Никитина, как и неделей ранее в Винтерберге, провалила первую попытку (только 10-е место), после чего показала четвертый результат во втором спуске. По сумме она сумела выбраться на шестую позицию, а Алина Тарарыченкова стала 11-й. В общем зачете Никитина замыкает топ-3, всего 27 очков уступая Кимберли Бос.

У мужчин все трое россиян пробились в топ-10, но добиться большего не удалось. Третьяков, одержавший в нынешнем сезоне, две победы стал четвертым, отстав от выигравшего в нынешнем сезоне свой первый этап Мартинса Дукурса на 0,62, а от бронзовой позиции чуть больше пары десятых. Никита Трегубов финишировал шестым, Владислав Семенов – девятым.

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