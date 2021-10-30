Кубок мира по шорт-треку-2021/22. Нагоя: Елистратов чуть притормозил

Если стартовый этап Кубка мира по шорт-треку-2021/22 в Пекине лидер сборной России Семен Елистратов начал ударно, с победы, то в первый день второго этапе в Нагое не смог повторить свой успех на 1500 м. Тем не менее, четвертое место – также достойный результат. Хорошие новости пришли с «эстафетного фронта» - женская сборная уверенно вышла в воскресный финал.

Вообще, финальный забег на 1500 м, куда Елистратов пробился довольно спокойно, в Японии получился, мягко говоря, неординарным. Итальянец Юри Конфортола, которого не причисляли к главным фаворитам, резко ускорился со старта, привезя сначала круг, а затем и полтора круга преимущество над всеми. Поскольку главные претенденты «пасли» друг друга, эта тактика сработала блестяще – Конфортола выиграл, опередив всех на круг, а Елистратов в сражении за серебро чуть уступил корейцу Хван Де Хону и китайцу Сун Лонгу. У женщин россиянка Екатерина Ефременкова выиграла финал B и стала девятой.

На дистанции 500 м никто из россиянок не сумел пройти в полуфинал, у мужчин в отсутствие Елистратова (он, как и в Китае эту дистанцию пропустил) лучшим в сборной России стал Павел Ситников – он шестой.

Кроме того, россияне вышли в полуфинал смешанной эстафеты, а у женщин Ефременкова, Софья Просвирнова, Елена Серегина и Анна Вострикова добрались до финала, причем выиграв свой забег. Мужчины выставили оптимальный состав (Даниил Ейбог, Константин Ивлев, Ситников, Елистратов), но падение в полуфинале лишило их возможности сразиться в воскресенье за победу.

Кубок мира по шорт-треку. 2-й этап. Нагоя, Япония. Расписание

31 октября, воскресенье

Мужчины. 1000 м. Эстафета 5000 м. Женщины. 1000 м. Эстафета 3000 м. Смешанная эстафета. Начало в 8:00 (Матч! Арена» и Sportbox.ru)