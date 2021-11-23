Кубок мира по санному спорту-2021/22 в Сочи: где смотреть и что ждать

Почти два года, с февральского чемпионата мира-2020, в международном календаре отсутствовали крупные соревнования по санному спорту в Сочи. Но сейчас столь любимые лидерами сборной России «Санки» возвращаются. Причем в Кубке мира по санному спорту-2021/22 в Сочи состоятся сразу два этапа подряд – 27 - 28 ноября и 4 – 5 декабря 2021 года. Где, несмотря на слабый старт сезона на олимпийской трассе в Яньцине, по традиции россияне будут в числе главных фаворитов.

Да, стартовый этап Кубка мира в Китае россиянам, мягко говоря, не слишком удался. Но все же до Игр 2022 года в Пекине еще более двух месяцев, так что пока особых поводов для беспокойства нет. К тому же, в Сочи сборная и ее лидеры, безусловно, получат солидное преимущество домашней трассы, которую знают намного лучше конкурентов. Опыт последних выступлений это подтверждает. Так, на финальном этапе Кубка мира-2018/19 россияне в Сочи выиграли в пяти дисциплинах из шести (помимо обычных соревнований разыгрывались и спринты) – тогда по две победы одержали Семен Павличенко и двойка Александр Денисьев / Владислав Антонов, а спринт выиграла Виктория Демченко.

Год спустя, в феврале 2020 года «Санки» приняли чемпионат мира, который завершился для хозяев трассы триумфально. В семи дисциплинах россияне выиграли пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали. Золотыми дублями отметились Роман Репилов и Екатерина Катникова, еще одну победу одержали Денисьев с Антоновым в спринте. В прошлом сезоне Кубок мира на сочинскую трассу не заглядывал, зато сейчас здесь состоится два этапа подряд. Хотя ноябрьский этап изначально планировался в канадском Уистлере, но из-за коронавирусных ограничений пришлось его заменить.

Безусловно, Репилов, Павличенко, Катникова, Демченко, Татьяна Иванова и Денисьев с Антоновым должны бороться в Сочи за победы, приятных сюрпризов можно ждать и от менее известных российских саночников. В общей сложности на двух этапах будет проведено 10 стартов. 27 и 28 ноября состоятся одиночные соревнования и эстафета, а 4 – 5 декабря одиночные соревнования и спринты.

Санный спорт. Кубок мира-2021/22 в Сочи. Расписание соревнований

Второй этап. 27 – 28 ноября

27 ноября, суббота

Мужчины. Двойки. Одиночные соревнования. Первый спуск. Начало в 10:30. Второй спуск. Начало в 11:50

Женщины. Одиночные соревнования. Первый спуск. Начало в 13:45. Второй спуск. Начало в 15:10

28 ноября, воскресенье

Мужчины. Одиночные соревнования. Первый спуск. Начало в 10:50. Второй спуск. Начало в 12:25

Эстафета. Начало в 14:30

Третий этап. 4 – 5 декабря

4 декабря, суббота

Мужчины. Двойки. Одиночные соревнования. Первый спуск. Начало в 10:30. Второй спуск. Начало в 11:50

Мужчины. Одиночные соревнования. Первый спуск. Начало в 13:45. Второй спуск. Начало в 15:20

5 декабря, воскресенье

Женщины. Одиночные соревнования. Первый спуск. Начало в 10:30. Второй спуск. Начало в 11:55

Мужчины. Спринт. Начало в 13:30

Мужчины. Двойки. Спринт. Начало в 14:15

Женщины. Спринт. Начало в 14:50

Смотрите прямые трансляции этапов Кубка мира по санному спорту в Сочи на канале «Матч! Страна» и на *Sportbox.ru*.

О Кубке мира по санному спорту-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира по санному спорт-2021/22 смотрите здесь