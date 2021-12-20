Кубок мира по прыжкам с трамплина-2021/22: олимпийские надежды Климова возродились в Энгельберге

Менее чем за два месяца до старта Игр-2022 в Пекине российский прыгун c трамплина Евгений Климов продемонстрировал, что способен претендовать даже на олимпийские награды. На этапе Кубка мира-2021/22 в Энгельберге, где соревновалась вся мировая прыжковая элита, Климов во втором старте занял пятое место – это стало лучшим результатом как для него самого, так и для всей сборной России в индивидуальных стартах почти за три года.

Если прошлый сезон сложился для многолетнего лидера мужской прыжковой команды крайне неудачно, то в нынешнем он все чаще похож на себя прежнего. Того самого Климова, который в сезоне 2018/19 выиграл этап в Висле и стал вторым в Оберстдорфе. Тот «серебряный» успех 3 февраля 2019 года и был его последним попаданием в топ-5. Всего же Евгений прежде лишь четырежды пробивался в пятерку лучших в личных стартах, в том числе как раз в 2018-м в Энгельберге. На сей раз он в первом старте стал 14-м, а во втором прыгнул на 133,5 и 131,5 метров, получив прекрасные (в том числе 19,5) оценки за технику и обойдя в том числе звездного норвежца Халвора Эгнера Гранеруда.

Кроме того, 18-летний Даниил Садреев занял в двух стартах в Энгельберге 18 и 24 места, что можно назвать неплохими результатами для юного прыгуна, неделей ранее пробившегося в дюжину сильнейших в Клингентале. В общем зачете Кубка мира Климов поднялся на 24 место, Садреев – 27-й. Вполне вероятно, что на стартующем на следующей неделе «Турне четырех трамплинов» россияне смогут еще прибавить.

Календарь Кубка мира по прыжкам с трамплина--2021/22 смотрите здесь

Результаты, положение в общем зачете Кубка мира и шансы россиян смотрите здесь

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Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у женщин смотрите здесь