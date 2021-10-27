Кубок мира по плаванию-2021 в Казани: что ждать и где смотреть

Почти 300 спортсменов из 37 стран примут участие в заключительном этапе Кубка мира по плаванию-2021 в короткой воде, который состоится с 28 по 30 октября в Казани. Естественно, среди участников будет много россиян во главе с Климентом Колесниковым, Владимиром Морозовым, Юлией Ефимовой и Антоном Чупковым, а также ряд иностранных звезд, включая пятикратную олимпийскую чемпионку Эмму Маккеон.

Кубок мира не первый раз гостит во Дворце водных видов спорта, прежде лучшие пловцы планеты собирались здесь в 2018 и 2019 годах. Однако финал соревнований, когда станут известны имена победителей в общем зачете, столица Татарстана принимает впервые. Естественно, казанский этап будет весьма представительным, ведь на кону – десятки тысяч долларов, которые могут заработать лучшие из лучших. Общей призовой фонд Кубка мира в нынешнем году составляет рекордные миллион и 452 тысячи долларов. Из иностранцев в Казани, помимо Маккеон, мы увидим еще одного австралийского олимпийского чемпиона Кайла Чалмерса, Арно Каммингу, Дайо Сето, вундеркинда Мэттью Сейтса и многих других.

Естественно, внушительным будет и российский состав. Если на первых этапах Кубка мира выступали порой по два – три представителя нашей страны, то на сей раз представительство будет в десятки раз больше. Помимо уже блиставших в нынешнем розыгрыше Ефимовой, Морозова, Ники Годун особый интерес вызывает выступление Колесникова, который, как известно, хорош и в вольном стиле и в плавании на спине. Не исключено, прибавит по сравнению с предыдущим кубковым этапом в Дохе многократный чемпион мира Чупков. Не лишним будет добавить, что на этапе Кубке мира пловцы могут выполнить нормативы FINA «А» и «B» для участия в чемпионате мира в 25-метровом бассейне, который состоится с 16 по 21 декабря 2021 года в Абу-Даби. Также для многих пловцов сборной России домашний этап Кубка мира станет еще и генеральной репетицией чемпионата Европы в короткой воде, который также состоится в Казани с 2 по 7 ноября.

Кубок мира по плаванию-2021. Этап в Казани. Расписание трансляций

Начало соревнований - по московскому времени

28 октября, четверг

Предварительные заплывы. Начало в 10.00 (Youtube-канал FINA)

Финалы. Начало в 18:00. («Матч! Арена» и Sportbox.ru)

29 октября, пятница

Предварительные заплывы. Начало в 10.00 (Youtube-канал FINA)

Финалы. Начало в 18:00 («Матч! Арена» и Sportbox.ru)

30 октября, суббота

Предварительные заплывы. Начало в 10.00 (Youtube-канал FINA)

Финалы. Начало в 18:00. («Матч! Арена» и Sportbox.ru)

Полный состав участников этапа Кубка мира в Казани на каждой дистанции смотрите здесь

Полное расписание этапа смотрите здесь

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