Кубок мира по плаванию-2021. Итоги. Годун быстрее Ефимовой, Маккион и Сейтс — победители общего зачета

В эту субботу (30 октября) в Казани завершился финальный, четвертый этап Кубка мира по плаванию-2021 — серии из четырех трехдневных турниров в 25-метровых бассейнах, проводившихся под эгидой FINA в течение октября. Победителями общего зачета соревнований стали австралийская суперзвезда — семикратная медалистка Олимпийских игр в Токио Эмма Маккион и вундеркинд из ЮАР — ярко заявивший о себе этой осенью 18-летний Мэттью Сейтс.

Титул Маккион гарантировали победы на дистанциях 100 метров баттерфляем и вольным стилем. В первом случае спортсменка с Зеленого континента более чем на секунду опередила прямую конкурентку — швейцарку российского происхождения Марию Уголькову, а во втором — успешно выступавшую в рамках Международной лиги плавания ISL Мишель Коулман из Швеции.

Сейтсу для победы в Кубке хватило первого места на дистанции 200 м вольным стилем, которое он разделил с чемпионом Европы в этом виде — «Литовским Драконом» Данасом Рапшисом: оба спортсмена показали идентичное время 1:41.73. При этом, преимущество юного южноафриканца в общем зачете не было бы таким убедительным без двух сенсационных результатов финального дня.

Главные преследователи Сейтса — сверхстабильный брассист из Нидерландов, двукратный призер Токио-2020 Арно Камминга и король короткого баттерфляя Том Шилдс из США синхронно проиграли. Победную серию Шилдса на дистанции 50 метров (а она продолжалась три этапа Кубка мира) неожиданно прервал венгерский спринтер-универсал Себастьян Сабо, преодолевший два бассейна быстрее 22 секунд и обогнавший американца на 22 сотых. Третьим финишировал установивший вчера мировой рекорд на стометровке кролем австралиец Кайл Чалмерс.

Камминге не повезло попасть под набравшего великолепную форму Дайя Сэто. Японец — главный герой последних двух этапов Кубка (по четыре победы в Дохе и Казани): Берлин и Будапешт он пропускал из-за участия в чемпионате страны.

В заключительный день в столице Татарстана Дайя сначала финишировал первым на дистанции 400 м комплексом с пятисекундным преимуществом над чемпионом Европы этого года Ильей Бородиным (время Сэто 3:57.85 на четыре с лишним секунды быстрее его же победного результата на этапе в Дохе), а затем отпраздновал триумф на двухсотметровке брассом. Очередного раунда дуэли Камминги и Фабиана Швингеншлегля не вышло: спортсмен из Нидерландов второй вслед за Сэто, а немец только пятый. Продолжает набирать форму призер Рио-2016 Антон Чупков: на этой дистанции лидер российского мужского брасса сегодня третий.

Сильнейшая брассистка в истории страны — трехкратная олимпийская медалистка Юлия Ефимова сегодня проиграла касание на финише дистанции 50 метров (ее время — 24.65 с). Чуть быстрее оказалась 24-летняя Ника Годун (24.64 с), которая уже успела отметиться высокими результатами в рамках Кубка мира-2021: на этапе в Будапеште она сделала победный дубль на 50 и 100 м. Дополнила русский подиум Виталина Симонова.

Российские пловцы не пустили представителей других стран в призы и на стометровке на спине. Мировой рекордсмен на этой дистанции в коротком бассейне Климент Колесников разменял 50 секунд и взял реванш за вчерашнее поражение на полтиннике у Павла Самусенко. Третью бронзу (50, 100 и 200 м) в Казани выиграл Григорий Тарасевич.

На дистанции 200 м комплекс у женщин спортсменок, выступающих за Россию, в тройке не оказалось: победила предсказуемо Уголькова, еще одну медаль в Казани выиграла одна из сенсаций этапа — Виктория Гюнеш из Турции, третья — Жужанна Якабош из Венгрии. Однако, занявшая четвертое место 17-летняя Анастасия Сорокина может занести себе этот заплыв в актив: она установила новый юниорский рекорд России на дистанции 200 м комплекс — 2:10.34.