Кубок мира по горнолыжному спорту-2021/22. Итоги этапа в Кицбюэле: Райдинг творит историю, Одерматт - уникум

В Кицбюэле менее чем за две недели до старта Олимпийских игр в Пекине завершился, пожалуй, самый престижный этап Кубка мира по горнолыжному спорту – 82-е по счету «Ханенкмамские гонки». Впервые в истории призовой фонд отдельного горнолыжного этапа Кубка мира достиг отметки в миллион евро. Не обошлось и без другого исторического достижения – первую за 55 лет кубковую победу для Великобритании принес слаломист Дейв Райдинг. А Марко Одерматт, пусть и не выиграл ни один из двух скоростных спусков, вновь показал свой феноменальный талант.

Программа этапа в Кицбюэле (21 – 23 января 2022 года) на сей раз была не совсем стандартной – в пятницу и воскресенье на знаменитой трассе «Штрайф» прошли соревнования в скоростном спуске, а субботу отдали слаломистам. Именно в слаломе и произошла главная сенсация Райдинг. Пять лет назад британец в Кицбюэле стал вторым, впервые пробившись в топ-3 на Кубке мира. Затем еще добыл еще два призовых кубковых места, вошел в элитную группу. Но все же не считался одним из фаворитов. И вот на сей раз Райдинга прорвало – благодаря великолепной второй попытке и ошибкам конкурентов 35-летний британец одержал первую победу в карьере. Сам Дейв после своего финиша уже понял, насколько хорошо он проехал. Он трогательно целовал снег, а затем с улыбкой ждал окончания соревнований.

Поскольку Райдинг стал после первого спуска шестым, шанс его обойти имели пятеро горнолыжников, но ни у кого это сделать не получилось. По словам британца, несмотря на возраст, он продолжал верить в успех, упорно тренироваться и осуществил-таки свою мечту. Вторым, кстати, стал победитель слалома в Венгене Лукас Браатен, третьим – Хенрик Кристофферсон. Россиянин Александр Хорошилов, который в прошлом довольно долго тренировался вместе с Райдингом, на сей раз сошел в первом спуске.

В скоростном спуске по победе на «Штрайфе» одержали Александер Омодт Килде и Беат Фойц. Но не меньше, а даже больше впечатлил на знаменитой трассе Одерматт. 24-летний горнолыжник в нынешнем сезоне превратился в настоящего универсала, способного побеждать практически во всех дисциплинах. Да, в 2018 году на чемпионате мира среди юниоров он выиграл пять золотых медалей, но чтобы блистать почти во всех дисциплинах среди взрослых… ОднакоМарко это удается, в сезоне 2021/22 он хорош везде кроме слалома, где не выступает. Уже никто особо не сомневается в его победе в общем зачете – с октября он 11 раз финишировал на этапах первым или вторым, одержав шесть побед. В гигантском слаломе он является явным лидером, в супергиганте идет вторым, но и в зачете спуска стал одним из лучших. Да, пока он четвертый, но всего в 44 очках от Килде. В Кицбюэле уникум из Швейцарии в первых соревнованиях стал пятым, а в воскресенье – вторым. Причем на последней засечке показывал с Фойцом абсолютно одинаковое время. Безусловно, будет удивительно, если Одерматт останется в Пекине без золота.

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

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