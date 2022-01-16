Кубок мира по фехтованию-2022: бронзовое возвращение Яны Егорян

Российская саблистка, двукратная олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Яна Егорян возобновила карьеру после декретного отпуска и на своем первом после возвращения этапе Кубка мира по фехтованию в Тбилиси выиграла бронзу. Причем до выхода в финал Егорян не хватило одного укола.

Яна не становилась призером этапов Кубка мира почти три года, с марта 2019-го. Олимпийские игры в Токио, где саблистки ОКР выиграли две золотые медали в личном (София Позднякова) и в командном турнирах, Егорян пропустила из-за рождения ребенка. Яна стала мамой в мае 2021 года, а в октябре объявила о возвращении в фехтовании. В Тбилиси, где в составе сборной России участвовала, в частности, олимпийская чемпионка Токио Ольга Никитина, Яна на пути в полуфинал провела в основных соревнованиях четыре поединка, причем в 1/8 финала победила Лизу Пустаи со счетом 15:14.

Однако в полуфинале с разницей в один укол (14:15) Егорян уступила Теодоре Гунтуре и стала бронзовым призером. «Я не фехтовала два года и это мой первый международный турнир который проходил в Грузии! Здесь я родилась в далеком 93-м», - написала Яна на страничке в «Инстаграм», посвятив бронзу мужу, у которого в этот день 16 января был День Рождения, и отдельно поблагодарив своего тренера Дмитрия Глотова.

Кроме того, серебряным призером на этапе в Тбилиси стал в осревнованиях саблистов-мужчин Камиль Ибрагимов, уступивший в финале Сандро Базадзе 8:15.