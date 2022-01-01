Кубок мира по бобслею-2021/22: Гайтюкевич принес сборной России первую победу в двойках за десять лет!

2022-й год начался с ярких побед российского спорта – вслед за лыжницей Натальей Непряевой этап Кубка мира выиграли бобслеисты. Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов первенствовали 1 января в Сигулде в бобах-двойках, прервав гегемонию Франческо Фридриха. Причем это первая победа россиян в двойках в Кубке мира за без малого десять лет.

Гайтюкевич громко заявил о себе в последние два сезона, сперва выиграл чемпионат Европы среди молодежи, а затем и закрепившись в элите Кубка мира. В сезоне-2021/22 российский пилот впервые попал на подиум Кубка мира и стал призером чемпионата Европы, в нынешнем сезоне его результаты еще возросли. В декабре 2021 года 27-летний Ростислав трижды добирался до призовых мест, становясь третьим в Альтенберге (дважды в четверках и один раз в двойках). А в Латвии к нему пришла и столь важная первая кубковая победа.

После первого спуска Гайтюкевич и его напарник, 26-летний разгоняющий Мордасов занимали второе место, в одной сотой от британцев Брэда Холла и Грега Кэкетта. Не сказать, что российский экипаж вообще не совершал ошибок, но на непростой трассе в Латвии он смотрелся очень здорово на фоне конкурентов. И во втором спуске Гайтюкевич и Мордасов подтвердили, что находятся в великолепной форме. Они на семь сотых превзошли время своего первого спуска (49,58 против 49,65) и захватили лидерство. Завершали соревнования британцы, но они к середине дистанции уступали уже 22 сотые секунды. И пусть на нижней части Холл и Крэкетт развили очень высокую скорость и значительно сократили отставание, догнать россиян они так и не смогли. Проиграв по сумме двух спусков ровно одну десятую. Третьими стали австрийцы Бенджамин Майер и Маркус Заммер.

Удивительно, но главная звезда современного бобслея Фридрих полностью провалился в Сигулде, заняв только 12 место. До этого в двойках немецкий пилот вообще не проигрывал с декабря 2020 года, да и сейчас в обеих попытках выиграл старт. Однако допустил массу ошибок при прохождении трассы, едва вообще не перевернувшись во второй попытке.

Таким образом, Гайтюкевич одержал первую победу в Кубке мира в двойках для сборной России с 22 января 2011 года, когда выиграли Александр Зубков и Алексей Воевода. Благодаря этому успеху Гайтюкевич вышел в общем зачете Кубка мира-2021/22 в двойках на второе место после пяти из восьми этапов. Россиянин с 969 очками уступает только Фридриху, у которого 1028 очков.

Добавим также, что россиянка Надежда Сергеева там же в Сигулде стала третьей на этапе женской Мировой серии в монобобе.

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