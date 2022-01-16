Кубок мира-2021/22 по горнолыжному спорту. Слалом в Венгене: Браатен выиграл по бразильской системе

Норвежский горнолыжник Лукас Браатен выиграл свой первый слалом Кубка мира в карьере, первенствовав 16 января 2022 года на престижном этапе в Венгене. Причем совершил удивительный скачок к победе с 29 места после первой попытки. Россиянин Александр Хорошилов в первом спуске обошел Браатена, однако прорыва совершить не сумел, заняв 19 место. Впрочем, ветеран повторил свой лучший результат сезоне и второй раз подряд попал в топ-20.

21-летнего Браатена давно считают восходящей звездой горнолыжного спорта. Парень очень быстр в слаломных дисциплинах, но при этом очень нестабилен. Отсюда множество сходов и ошибок. Но есть и прорывы. Так, в октябре 2020 года норвежец выиграл гигантский слалом в Зельдене, а сейчас в Венгене и вовсе сотворил настоящее чудо. Понятно, в слаломе прорывами не удивишь, как и сенсациями. Так, неделей ранее в Адельбодене победил Йоханнес Штрольц, занимавший седьмое место после первой попытки. Но все же пробиться к победе с 29-й позиции – это фантастика! Лукас по неразбитой трассе выдал вторую попытку мечты, рискнул и выиграл. Образно выражаясь, проехал по бразильской системе, поскольку отступать после слабого первого спуска было особо и некуда.

И такой подход сработал. Лукас промчался практически идеально, а все конкуренты либо сходили, либо грубо ошибались либо ехали слишком консервативно и проигрывали. Хорошилов в первой попытке стал 27-м, но не смог или не захотел пройти столь же рискованно. В итоге, он стал 19-м, отстав от Браатена почти на две секунды. Кстати, Лукас, как известно, лишь наполовину норвежец, а наполовину (по матери) бразилец. Что ж, в Венгене он устроил настоящий карнавал, заявив о себе как о претенденте на медали Олимпийских игр в Пекине.

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

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