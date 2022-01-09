Кубок мира-2021/22 по горнолыжному спорту. Слалом в Адельбодене: чудеса от Штрольца и Хорошилов - в топ-20

До Олимпийских игр-2022 в Пекине остается меньше месяца, но для горнолыжного Кубка мира январь – самая горячая пора. Никто не отдыхает и не делает тактических перерывов, особенно слаломисты, у которых в течение двух недель должны пройти четыре, пожалуй, самых престижных этапа. Старты в Венгене (16 января), Кицбюэле (23 января) и Шладминге (25 января) еще предстоят, а в Адельбодене соревнования состоялись 9 января. И завершились громкой сенсацией. Победу одержал малоизвестный Австрией Йоханнес Штрольц, в то время как фавориты дружно потерпели фиаско. Лучший результат в сезоне показал лидер российской горнолыжной сборной Александр Хорошилов, занявший 19 место.

Из-за погодных условий до Адельбодена удалось провести только два слаломных этапа у мужчин. В первом из них в Валь-д’Изере Хорошилов сошел, во втором в Мадонна ди Кампильо занял лишь 23 место. В начале января был шанс отличиться в Загребе, но соревнования отменили. Что касается Адельбодена, то здесь 37-летний россиянин стал 22-м в первой попытке и 17-м во второй, впервые с марта 2021 года пробившись в топ-20 на этапе Кубка мира. Хотя, понятно, что для успешного выступления на Олимпийских игр Александру надо еще прибавлять, пока он далек от идеальных кондиций. Но, возможно, в Венгене, где он пробился в тройку призеров в 2020 году или в Шладминге, где выигрывал в 2015 году, Хорошилов сумеет впечатляющие результаты. По крайней мере, динамика у него положительная.

Да и в слаломе возможны любые сюрпризы. Что и доказал, кстати, в Адельбодене Штрольц. До этого этапа 29-летний австриец (между прочим, сын олимпийского чемпиона-1988 в Калгари) лишь раз в карьере пробивался на этапах Кубка мира в топ-10, так что его победа стала очень громкой сенсацией. Кстати, после первой попытки в Адельбодене Штрольц занимал только седьмое место. При этом целый ряд фаворитов во главе с Себастьяном Фосс Солевогом, Клеманом Ноэлем и Алекси Пинтуро сошел с трассы.

В общем зачете Кубка мира Пинтуро фактически потерял все шансы на Большой Хрустальный глобус, преимущество Марко Одерматта, выигравшего в Адельбодене слалом-гигант, над ближайшими преследователями составляет около 400 очков. Зато у женщин Микаэла Шиффрин и Петра Влхова бьются за Кубок мира на равных – Микаэла после этапа в Краньска-Горе опережает Петру лишь на 35 очков, поскольку Влхова выиграла слалом, а Шифрин сошла. Там же в Краньска-Горе в гигантском слаломе 22 место заняла россиянка Екатерина Ткаченко – это один из лучших результатов в ее карьере, что перед Играми в Пекине обнадеживает.

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

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