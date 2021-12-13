Кубок мира-2021/22 по горнолыжному спорту: сенсационный первый слалом и провал Хорошилова

В олимпийском сезоне в самой, пожалуй, престижной горнолыжной дисциплине – мужском слаломе первая проба сил в Кубке мира состоялась довольно поздно – 12 декабря в Валь д'Изере. Российские надежды на лучшего горнолыжника страны Александра Хорошилова не оправдались, но отчаиваться пока рано. Ведь первый слалом Кубка мира-2021/22 вообще получился с точки зрения результатов удивительным. Многие фавориты либо сошли либо не прошли во вторую попытку.

Традиционно в слаломе тон задают представители первой группы фаворитов (с 1 по 7 стартовые номера), но на сей раз в топ-5 пробился только один из этой обычно великолепной семерки. Француз Клемент Ноэль был великолепен на домашнем этапе, он выиграл с гигантским по слаломным меркам отрывом от ближайшего преследователя в 1,4 секунды. Но вот остальные претенденты

Себастьян Фосс-Солевааг хотя бы занял шестое место, Хенрик Кристоферссон стал 11-м, Рамон Ценхаузен – 22-м, Мануэль Феллер сошел во второй попытке, а действующий обладатель Кубка мира Алекси Пинтуро и Марко Шварц не попали по итогам первого спуска в топ-30. Впрочем, в этой компании оказались и другие известные слаломисты вроде Михаэля Матта и Хорошилова. 37-летний российский ветеран стартовал под № 20, но уступил Ноэлю в первой попытке 3,13 секунды. Уже тогда было понятно, что в топ-30 Александру не попасть. Так и произошло – Хорошилов занял лишь 43 место, первый слаломный «блин» в сезоне для него вышел комом.

Зато были и те, кто удивил со знаком плюс. Мастер гигантского слалома Филипп Зубчич из Хорватии впервые стал призером Кубка мира в слаломе, а швед Кристофер Якобсен, занявший второе место, вообще впервые оказался на призовом подиуме Кубка мира. Любопытно, продолжатся ли сенсации на следующем слаломном этапе в итальянской Мадонне де Кампильо 22 декабря?

Кстати, провал Пинтуро в слаломе сыграл на руку его главному конкуренту в борьбе за Кубок мира в общем зачете Марко Одерматту. Днем ранее в Валь д'Изере Одерматт выиграл, а Пинтуро стал вторым. И теперь отрыв Одерматта в борьбе за Большой хрустальный глобус над французом вырос до 241 очка (446 против 205). Алекси, кстати, пока только четвертый в общем зачете, вторым идет Маттиас Майер (310), а третий – Александр Аамодт Килде (229). У женщин в Кубке мира с 560 очками лидирует Микаэла Шиффрин, 435 очков – у Софии Годжи, а обладательница трофея прошлого сезона Петра Влхова занимает пока только третье место (340).

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту смотрите здесь