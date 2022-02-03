По следам Болта, Фелпса, Исинбаевой и Месси: кто будет побеждать на стадионах, доставшихся Пекину-2022 от летней Олимпиады-2008

4 февраля 2022 года загорится олимпийский огонь зимних Игр в Пекине. Соревнования в китайской столице пройдут как на уже существующих аренах, так и на совершенно новых стадионах. В рамках плана устойчивого развития, выработанного оргкомитетом XXIV зимней Олимпиады, на Играх-2022 в Пекине будет использовано несколько объектов, которые достались городу после летней Олимпиады-2008. Олимпийские объекты Пекина-2022 поделены на три кластера: Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу.

Olympics.com вспоминает самые яркие победы летней Олимпиады-2008 на стадионах, которые будут использоваться на зимних Олимпийских играх 2022 года и рассказывает, чей триумф можно будет там увидеть в этом феврале.

Национальный стадион «Птичье гнездо»

Пекин-2008: Церемонии открытия/закрытия, легкая атлетика, мужской футбольный финал

Можно долго перечислять яркие легкоатлетические события Пекина-2008, но трудно поспорить, что, пожалуй, главным из них было зарождение новой мировой звезды – Усэйна Болта, который тогда впервые выиграл олимпийское золото в беге на 100 и 200 метров. Пекин и «Птичье гнездо» до сих пор значат для ямайца многое. А для российских болельщиков это, конечно, золото Елены Исинбаевой, которая защитила звание олимпийской чемпионки в прыжках с шестом.

Футбольный турнир Пекина-2008 выиграла сборная Аргентины, которую можно назвать командой мечты. В ее составе были Лионель Месси, Серхио Агуэро, Хавьер Маскерано, Анхель ди Мария и другие звезды. Чемпионками среди женщин стали футболистки сборной США.

Пекин-2022: Церемонии открытия/закрытия

Церемонии открытия и закрытия Пекина-2008, которые прошли на стадионе «Птичье гнездо», стали одними из самых ярких в олимпийской истории. Нет сомнений, что китайские организаторы Олимпийских игр смогут впечатлить и в этот раз. Режиссером церемонии является Чжан Имоу, который также отвечал за обе церемонии Пекина-2008.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдет 4 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени, а церемония закрытия начнется в то же время 20 февраля.

Пекинский национальный плавательный комплекс «Ледяной куб»

Пекин-2008: плавание, прыжки в воду, синхронное плавание

В 2008 году на стадионе, который назывался «Водяной куб», проводили соревнования по водным видам спорта. К зимней Олимпиаде-2022 куб стал ледяным – здесь разыграют награды керлингисты.

Вряд ли можно поспорить с тем фактом, что главную феерию в водных видах спорта на Олимпиаде-2008 творил Майкл Фелпс. Легендарный американец на пекинской Олимпиаде выиграл восемь золотых медалей, побив предыдущий рекорд, принадлежавший его соотечественнику Майклу Спицу (он выиграл семь золотых медалей на Олимпиаде 1972 года). Уже в Пекине Фелпс стал самым титулованным олимпийцем в истории, а на Олимпийских играх в Лондоне и Рио только приумножил свою коллекцию золотых наград.

В синхронном плавании и прыжках в воду свое превосходство подтвердили сборные, которые находятся на вершине уже много лет – Россия и Китай, соответственно. Российские синхронистки увезли из Пекина оба золота. В дуэтах победили Анастасия Ермакова и Анастасия Давыдова, а в группе вместе с Ермаковой и Давыдовой олимпийскими чемпионками стали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Мария Громова, Эльвира Хасянова, Ольга Кужела, Анна Шорина и Елена Овчинникова.

В прыжках в воду из восьми золотых медалей лишь одну выиграл спортсмен, не представляющий китайскую сборную – на 10-метровой вышке у мужчин олимпийским чемпионом стал австралиец Мэттью Митчем.

Сборная России по синхронному плаванию на Олимпиаде-2008 в Пекине Фото © 2008 Getty Images

Пекин-2022: керлинг

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине «Ледяной куб» примет соревнования по керлингу. Борьба в олимпийском турнире обещает быть непростой, поскольку во всех видах на победу будут претендовать несколько стран.

У сборной ОКР больше всего шансов в соревнованиях женских команд. На последнем чемпионате мира сборная Федерации керлинга России под руководством скипа Алины Ковалевой остановилась в шаге от победы, проиграв в финале швейцаркам. С 2014 года на всех чемпионатах мира кроме одного (2019) российские керлингистки выигрывали медали.

Мужская сборная ОКР не так успешна. В истории страны у мужских команд пока не было медалей мирового первенства, но на ЧМ-2021 команда стала четвертой, а значит, при удачном раскладе может побороться за награды. В олимпийском турнире смешанных дуэтов сборная ОКР выступать не будет.

Государственный дворец спорта Пекина «Веер»

Пекин-2008: спортивная гимнастика, прыжки на батуте, гандбол

На гимнастическом помосте летней Олимпиады-2008 правили балом хозяева – сборная Китая выиграла 9 из 14 возможных золотых медалей. В соревнованиях среди мужчин китайцы отдали победу лишь в одном виде, в опорном прыжке победил поляк Лешек Бляник. А в женских соревнованиях помимо двух китайских спортсменок золото выиграли представительницы США, Румынии и Северной Кореи. Олимпийской чемпионкой в женском многоборье тогда стала американка российского происхождения Настя Люкин. Сборная России в Пекине выступила скромно, уехав с двумя бронзовыми медалями, которые Антон Голоцуцков выиграл в опорном прыжке и вольных упражнениях. В прыжках на батуте оба золота также достались китайским спортсменам.

Антон Голоцуцков Фото © 2008 Getty Images

Мужской олимпийский турнир по гандболу выиграла сборная Франции, обыгравшая в финале команду Исландии. Это была первая победа французов на Олимпиадах, до этого в их активе была лишь бронза 1992 года. Олимпийскими чемпионками среди женщин стали гандболистки из Норвегии, победившие в решающей встрече сборную России.

Пекин-2022: хоккей

В Государственном дворце спорта Пекина будут соревноваться хоккеисты, здесь пройдет мужской финал. За звание олимпийских чемпионов среди мужчин будут бороться 12 сборных. В группе А сыграют Канада, США, Германия и Китай, в группе B борьбу будут вести ОКР, Чехия, Швейцария и Дания, а в группу С вошли Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия.

В Пекин собирались все сильнейшие игроки мира, но в декабре НХЛ объявила, что не отпустит своих хоккеистов на Олимпиаду. В этой ситуации сборная ОКР, которая является действующим олимпийским чемпионом (в Пхенчхане сборная называлась ОАР), будет главным фаворитом в борьбе за золото. Несколько игроков команды, которые ездили на Игры-2018, имеют уникальный шанс стать двукратными олимпийскими чемпионами.

Спортивный центр «Укэсон»

Пекин-2008: баскетбол

На летней Олимпиаде 2008 года играли 12 мужских команд и столько же женских. В обоих видах золото завоевала сборная США, которая считается сильнейшей в мире. В финале среди мужчин американцы во главе с Леброном Джеймсом и Коби Брайантом обыграли команду Испании (118:107), а в женском финале американки оказались сильнее сборной Австралии (92:65). Сборная России тогда стала медалистом в женском зачете: в матче за бронзу россиянки обыграли хозяек Олимпиады (94:81).

Пекин-2022: хоккей

На этой арене состоятся игры мужских и женских команд, а главным матчем станет финал женского хоккейного турнира. С большой долей вероятности в нем встретятся сборные Канады и США, которые обычно разыгрывают между собой звание олимпийских чемпионок.

Сборная ОКР при хорошем раскладе может вмешаться в борьбу за третье место. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане женская сборная ОАР заняла четвертое место, проиграв в матче за бронзу команде Финляндии со счетом 2:3.

Столичный дворец спорта

Пекин-2008: волейбол

Волейболисты сборной России на летней Олимпиаде-2008 выступили не так хорошо, как хотелось бы болельщикам. Мужская команда выиграла бронзовые награды, уступив в полуфинале США (2:3), а потом уверенно переиграв итальянцев в матче за третье место. Выиграли тот турнир американцы, победившие в финале бразильцев.

Женская команда вышла из группы с третьего места, пропустив вперед сборные Бразилии и Италии, а затем проиграла в первом же матче плей-офф китаянкам (0:3), которые в итоге выиграли бронзу. А чемпионками стали бразильские волейболистки.

Пекин-2022: фигурное катание, шорт-трек

Сборная ОКР по фигурному катанию может собрать целую россыпь медалей. В женском одиночном катании Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова постараются занять весь пьедестал почета. В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов поборются за золото с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, Александра Степанова и Иван Букин также попробуют зацепиться за медаль. В парном катании действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут противостоять китайскому дуэту Сунь Вэньцзин/Хань Цун, который будут поддерживать свои болельщики.

И, конечно, сборная ОКР рассчитывает на золото в командном турнире, который откроет соревнования фигуристов. В Сочи в 2014 году сборная России выиграла первый в истории олимпийский командный турнир, а в Пхенчхане в 2018 году сборная ОАР взяла серебро.

В шорт-треке у сборной ОКР также есть медальные надежды, которые в первую очередь связаны с лидерами команды Семеном Елистратовым (золотой и бронзовый олимпийский медалист, чемпион мира, восьмикратный призер чемпионатов мира) и Софьей Просвирновой (четырехкратный призер чемпионатов мира).