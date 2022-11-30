Коста-Рика – Германия: что ждать и где смотреть

В двенадцатый игровой день чемпионата мира по футболу пройдут четыре матча, в которых продолжат определяться пары 1/8 финала турнира. 1 декабря завершат борьбу за выход в плей-офф сборные из группы Е. Встречи начнутся в 22:00. Olympics представляет анонс матча Коста-Рика – Германия.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Коста-Рика – Германия. Группа Е. Начало в 22:00 мск. Стадион «Эль-Байт»

Германия была в шаге от грандиозного провала. К 83-й минуте матча второго тура она проигрывала Испании 0:1, и при таком исходе подопечные Ханси Флика теряли шансы на выход в плей-офф. Однако благодаря голу нападающего Никласа Фюллькруга немцы сравняли счет и остались в борьбе. Но и теперь даже победа над Коста-Рикой в заключмтельном туре не даст им полной гарантии выхода в плей-офф, так как многое будет зависеть от исхода параллельного матча. Тем более, что перед игрой третьего тура у них в составе могут появиться потери. Тренировку в общей группе пропустили Леон Горецка, Тило Керер и Давид Раум.

Коста-Рика оправдалась перед своими болельщиками за разгром от Испании. После 0:7 в матче первого тура в них мало кто верил, однако на 81 минуте Кейшер Фуллер вернул стране надежду, причем даже на попадапние в плей-офф. Правда, даже победа над Японией не вывела их на второе место. Ведь на чемпионате мира ключевые показатели определения мест при равенстве очков – разница забитых и пропущенных мячей и количество голов. А с этим у Коста-Рики все не очень хорошо. Однако победа в матче с Германией обеспечит костариканцам выход в плей-офф, а ничья сохранит ей шансы на плей-офф.

Где смотреть?

Все матчи 1 декабря в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч. Страна». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.