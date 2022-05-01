Король волейбола: четыре золота Олимпийских игр

Чарльз Фредерик Кирай — в буквальном смысле король (так переводится его фамилия с венгерского) мирового волейбола. Кроме него никому не удавалось выигрывать тройную золотую олимпийскую корону — в зале, на пляжном корте и в качестве главного тренера. Жизнь Кирая — это мифы и легенды.

В шесть лет мальчик начал учиться игре в волейбол с отцом Ласло — врачом из Венгрии, который эмигрировал в США. Происходило обучение на пляже Санта-Барбары. Карьера Карча (американизированный вариант венгерского уменьшительно-ласкательного имени Карчи, от Кароль) получилась долгой: с 17 до 47 лет он практически без перерывов выходил на корт. Начиная с обучения в университете жизнь будущего величайшего волейболиста XX века по версии FIVB стала напоминать древнегреческую легенду о царе Мидасе. С той лишь поправкой, что Кирай от своих успехов во всем ничуть не страдал.

С командой Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Карч за четыре сезона выиграл три титула NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта) при впечатляющей статистике — 123 победы и 5 поражений. При этом, юный доигровщик на тот момент не рассматривал карьеру профессионального волейболиста — у него были одни из лучших на курсе баллов (а учился он на биохимика) и планы пойти по стопам отца-врача. Параллельно с учебой Кирай подрабатывал бэбиситтером. Стоит ли говорить, что ребенком была Мисти Мэй — будущая трехкратная олимпийская чемпионка по пляжному волейболу (2004-2012).

Кирай практически без перерывов выходил на корт с 17 до 47 лет Фото © Markus Boesch

Переубедить Кирая повременить с уходом из зального волейбола удалось главному тренеру сборной США Дугу Билу. В 1981 году он впервые пригласил в команду Карча, а спустя некоторое время придумал и реализовал революционную тактику с двумя принимающими (вторым был Алдинс Берзиньш). В 1984 году во многом благодаря ей «звездно-полосатые» взяли олимпийское золото домашних Игр в Лос-Анджелесе. Несколько месяцев спустя Кирай был выбран капитаном команды и тогда же... вернулся в пляжный волейбол. Дело в том, что в зале у него был любительский статус, не приносивший дохода, несмотря на победы в Кубке (в 1985-м) и на чемпионате мира (1986-м). Примечательно, что на песке Кирч в эти годы составил успешный тандем с Майклом Доддом — позже, в первом в истории олимпийском финале им предстояло оказаться по разные стороны сетки.

Игры в Сеуле-1988 — пик любительской карьеры Кирая. В статусе капитана сборной он принес команде решающее очко в финале, успешно сыграв переходящий мяч. Кирча признали MVP Олимпиады и второй раз в карьере лучшим игроком мира по версии FIVB. На этом моменте 27-летний доигровщик (а в сборной ему вновь нашли новую роль — «принимающего связующего») решил опять все поменять в своей жизни. За главную команду страны он больше не играл, а в 1989-м подписал профессиональный контракт с итальянской «Равенной». За два с половиной сезона магия американского Мидаса не прекращала действия. Коллекция команды пополнилась всеми возможными трофеями: национальными — за победу в чемпионате и Кубке страны и международными — за победу в клубном чемпионате мира, Евролиге, а также европейским Суперкубком.

Карч Кирай раздает автографы болельщикам сборной США. В 1984 и 1988 годах команда побеждала на Олимпийских играх

Вернувшись в Калифорнию Кирай окончательно переключился на «пляжку». В начале 1990-х произошло три знаковых для этого вида спорта события: включение в олимпийскую программу, явление тандема Кента Стиффса и Карча, и оказавшаяся на голове последнего розовая кепка с поднятым козырьком. Как рассказывал сам игрок:

Я просто устал от черной кепки, голова в ней кипела, я перегревался, кислотные зеленый и желтый прошли мимо меня, под руку попалась розовая. Мы с ней (и с Кентом) выиграли 13 турниров подряд. Кепка стала сначала аксессуаром, потом суеверием, затем традицией, а вскоре и альбатросом из стихотворения Кольриджа — я никак от нее не мог избавиться.

И, если Карч устал от кепки, ставшей частью его бренда, то соперники устали от доминирования его со Стиффсом команды. Вместе эти два выдающихся игрока выиграли 74 турнира. Венцом достижений стал, конечно же, олимпийский турнир в Атланте в 1996-м. В американском финале «две башни» Майк Додд и Майкл Уитмарш (оба они успели поиграть и в баскетбол на высоком уровне) не смогли одолеть шустрых и сыгранных «хоббитов» (рост Кирая составлял не самые выдающиеся даже по тем временам 188 см).

В неизменной розовой кепке Карч Кирай (радуется победе в полуфинале Олимпийских игр-1996)

Вскоре тандем распался, но Кирай продолжал играть еще 10 лет! В 41 год обрел третью (или четвертую) молодость, стал лучшим по игре в защите в AVP (Ассоциация профессионального пляжного волейбола), в 43 нашел очередного идеального напарника — Майка Ламберта. Их тандем стал лучшей командой-2004. Пару лет спустя на одном из турниров болельщик крикнул:

Эй, Карч, звонили из 80-х — просили выслать твою розовую кепку обратно.

Для игрока это стало сигналом, что пора заканчивать. Он сумел приспособиться к более атлетичной игре молодых соперников, но время и травмы брали свое. В 2007-м Кирай провел прощальный сезон и тогда же был избран в Зал славы пляжного волейбола.

Однако неугомонный любимец волейбольных богов совсем недолго сидел без дела, осыпаемый почестями. Уже два года спустя Карч стал вторым тренером женской волейбольной сборной США, с которой в 2012-м дошел до проигранного олимпийского финала. После Игр Кирай стал главным, и в 2014-м привел команду к первой в истории победе на чемпионатах мира. Бронза Рио-2016 уже сделала его уникумом, а золото Токио-2020, добытое командой в борьбе с Бразилией, вознесло на самую вершину. На паркете в кроссовках, на песке в розовой кепке, на тренерской скамейке, размахивая планшетом — где бы ни появлялся Карч Кирай, он везде оставлял след в истории волейбола.