Квак Юн Ги станцевал на пьедестале под музыку BTS «Dynamite»

В среду Квак Юн Ги станцевал во время церемонии награждения в Пекине-2022 и захватил интернет.

Перед тем как корейская команда по шорт-треку получила серебряные медали за эстафету на 5000м, Квак первым вспрыгнул на пьедестал, сделал шаг влево, провел рукой по своим розовым волосам и повторил движения звезд K-pop BTS из клипа Dynamite.

Член группы RM опубликовал в соцсетях сообщение: «Юн Ги, я видел твой Dynamite. Хорош!». Это хватило, чтобы корейский интернет сошел с ума.

1/4 Kwak Yoongy starts his 'Dynamite' dance on the podium 2/4 Kwak Yoongy continues his 'Dynamite' dance on the podium 3/4 Kwak Yoongy dances on the podium during the men's 5000m relay victory ceremony 4/4 Kwak Yoongy kicks to complete his 'Dynamite' dance during the men's short track 5000m relay victory ceremony Квак Юн Ги танцует Dynamite на церемонии награждения

Квак благодарит RM

Квак, который называет моду и танцы своими хобби, был поражен ответом RM. Сказал, что исполнил танец, чтобы поблагодарить поп-звезду за поддержку по время зимней Олимпиады.

По данным koreaboo.com, Квак сказал: «Я фанат BTS. Но кроме этого, я хотел как мог отплатить RM за то, что он поддержал меня, когда у меня плохо шли дела в начале Олимпиады».

Квак Юн Ги после полуфинального забега в эстафете на 5000м в Пекине-2022 Фото © 2022 Getty Images

Квак поражен

Эта олимпийская медаль стала для Квака второй. Двенадцать лет назад в Ванкувере-2010 он тоже завоевал серебро в эстафете на 5000м.

Четыре года назад семикратный чемпион мира занял четвертое место в эстафете и индидуальном беге на 500м на домашних Играх в Пхенчхане.

Реакция RM так его поразила, что он выложил в соцсети видео, как он показывает в камеру сторис из инстграма RM и падает навзничь от удивления.

Квак говорит: «Что, реально? Серьезно? Сейчас, парни. дайте проверить. С ума сойти. Какой инстаграм у RM? С ума сойти».

«Но парни, я только пожалел, что на мне были обтягивающие тренировочные штаны и я закончил танец лоу-киком. Было бы здорово, будь на мне что-то более уличное...»