Квак Юн Ги станцевал на пьедестале под музыку BTS «Dynamite»
Корейский шорт-трекист станцевал перед награждением за второе место в эстафете в Пекине-2022. Так он поблагодарил поп-звезду RM из группы BTS.
В среду Квак Юн Ги станцевал во время церемонии награждения в Пекине-2022 и захватил интернет.
Перед тем как корейская команда по шорт-треку получила серебряные медали за эстафету на 5000м, Квак первым вспрыгнул на пьедестал, сделал шаг влево, провел рукой по своим розовым волосам и повторил движения звезд K-pop BTS из клипа Dynamite.
Член группы RM опубликовал в соцсетях сообщение: «Юн Ги, я видел твой Dynamite. Хорош!». Это хватило, чтобы корейский интернет сошел с ума.
Квак благодарит RM
Квак, который называет моду и танцы своими хобби, был поражен ответом RM. Сказал, что исполнил танец, чтобы поблагодарить поп-звезду за поддержку по время зимней Олимпиады.
По данным koreaboo.com, Квак сказал: «Я фанат BTS. Но кроме этого, я хотел как мог отплатить RM за то, что он поддержал меня, когда у меня плохо шли дела в начале Олимпиады».
Квак поражен
Эта олимпийская медаль стала для Квака второй. Двенадцать лет назад в Ванкувере-2010 он тоже завоевал серебро в эстафете на 5000м.
Четыре года назад семикратный чемпион мира занял четвертое место в эстафете и индидуальном беге на 500м на домашних Играх в Пхенчхане.
Реакция RM так его поразила, что он выложил в соцсети видео, как он показывает в камеру сторис из инстграма RM и падает навзничь от удивления.
Квак говорит: «Что, реально? Серьезно? Сейчас, парни. дайте проверить. С ума сойти. Какой инстаграм у RM? С ума сойти».
«Но парни, я только пожалел, что на мне были обтягивающие тренировочные штаны и я закончил танец лоу-киком. Было бы здорово, будь на мне что-то более уличное...»