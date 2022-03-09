Конькобежный спорт | Великая боль: как Свен Крамер шел к своей пятой Олимпиаде

Один из величайших спортсменов своего времени, четырехкратный олимпийский чемпион из Нидерландов Свен Крамер мог спокойно завершить карьеру после Пхенчхана-2018. Там он завоевал третье подряд олимпийское золото на дистанции 5000 м. Той самой дистанции, на которой он ни разу не проиграл на Играх и чемпионатах мира с 2007 по 2018 годы.

Девять медалей на Олимпиадах, девять побед на ЧМ в классическом многоборье, не говоря уже об отдельных дистанциях. Казалось бы, что еще нужно? Но Крамер продолжил заниматься любимым делом.

В 2018 году его начала беспокоить спина. Травма мешала не только спорту. Боль была такой, что он даже не мог поднять на руках свою маленькую дочь.

Крамер продолжал участвовать в соревнованиях, показывая не те результаты, к которым привык. В 2019 и 2020 годах он брал медали ЧМ на дистанции 5000 м и в многоборье. Но это были уже не победы. «Мне больше не нравится так выступать. Это не то, что я хотел бы показать в своем последнем сезоне», — говорил Крамер в интервью AD, рассуждая о будущей Олимпиаде в Пекине.

В мае 2021 года он решился на операцию. Конькобежец восстанавливался и готовился к национальному отбору, который по уровню можно сравнить с чемпионатом мира. Вначале января его надежды, казалось бы, рухнули. Он занял лишь третье место на дистанции 5000 м, уступив Патрику Русту и Йорриту Бергсме.

Лишь решение Королевской федерации конькобежного спорта Нидерландов могло изменить ситуацию. Крамер не сдавался и просил включить его хотя бы в состав командной гонки и завоевать еще одну олимпийскую медаль, может быть, даже золотую.

Федерация пошла на встречу титулованному спортсмену. Он стал частью команды, которая отправилась в Пекин-2022, чтобы побеждать, ведь на последних чемпионатах мира ей это удавалось. «Было бы здорово завершить карьеру, выиграв еще одну олимпийскую золотую медаль», — подчеркивал свои серьезные намерения Крамер.

В итоге на Олимпиаде ему удалось выступить и на дистанции 5000 м, и в командной гонке. На «‎пятерке» он уступил соотечественникам Русту (серебро) и Бергсме (пятое место), став девятым. Отличный результат для 35-летнего ветерана, который вряд ли вообще мог рассчитывать на индивидуальную дисциплину в Пекине-2022.

Свен Крамер в Пекине-2022 выступил на дистанции 5000 м и в командной гонке Фото © 2022 Getty Images

В командной гонке Нидерланды ждала драма. В полуфинале сборная уступила сильным норвежцам, которые в итоге взяли золото. На борьбу за третье место не хватило ни сил, ни эмоций. Третьим стали американцы, а Крамер и Ко довольствовались четвертым местом.

«‎Было трудно даже пройти квалификацию на эти Игры, — рассказал Крамер NBC Olympics. — Я добился многого и сделал фантастическую карьеру. Приятно закончить ее»‎. Поклонники конькобежного спорта будут вспоминать не только многолетнее доминирование великого спортсмена, но и его трудный и во многом героический путь на Олимпийские игры в Пекине.