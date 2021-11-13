Конькобежный спорт. Результаты первого этапа Кубка мира: cборная близка к золоту в Польше

На первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту сборная России завоевала три медали за два дня соревнований.

Первой отличилась Ольга Фаткулина, ставшая бронзовым призером на дистанции 500 м.Она показала результат 37,744, пропустив вперед японку Нао Кодайру (37,744) и американку Эрин Джексон (37,613), установившую рекорд катка. Еще одна россиянка Ангелина Голикова остановилась в шаге от медали, на 11 тысячных отстав от Фаткулиной.

Голикова отыгралась на следующий день, выиграв серебро на втором старте на 500 м. На этот раз она приблизилась к результату Джексон, показанному накануне, но американка еще раз побила рекорд (37,555) и взяла золото. Фаткулина стала девятой.

Некоторые уже называют Джексон «Симоной Байлз конькобежного спорта». Да и вообще превосходство американских спортсменов на спринтерских дистанциях вызывает недовольство поклонников этого вида в других странах, но в данном случае конкурентам остается только доказывать, что они не хуже, как сделали российские гимнастки на Олимпийских играх в Токио.

У России в коньках тоже есть Геля! 30-летняя Ангелина Голикова уже покорила мир в Херенвене в 2021 году. Сделала она это в самом прямом смысле, выиграв чемпионат мира на дистанции 500 м. Теперь спортсменка пытается набрать обороты, чтобы повторить успех на Олимпиаде в Пекине. Но в Польше Джексон выглядит сильнее.

Что касается мужчин, Руслан Захаров принес серебро в масс-старте, уступив победу японцу Масахито Обаяси.

Соревнования первого этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Польше завершатся в воскресенье.